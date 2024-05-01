Полиция сообщила о 63 задержанных на акции протеста в Тбилиси

01 мая 2024, 10:16

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В Тбилиси на акции протеста против закона об иноагентах задержаны 63 человека за мелкое хулиганство и неповиновение полицейским. Шесть силовиков пострадали на месте протестов, сообщил представитель МВД Грузии.

Как писал "Кавказский узел", днем 30 апреля противники закона об иноагентах попытались заблокировать здание парламента Грузии, но полиция оттеснила их, применив слезоточивый газ. Вечером полиция вновь применила против демонстрантов слезоточивый газ, а также водомет. Президент Саломе Зурабишвили призвала МВД прекратить насилие и применение спецсредств против мирных протестующих.

На акции протеста на проспекте Руставели были задержаны 63 человека, сообщил сегодня на брифинге замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.

"Сотрудники МВД задержали на акции на проспекте Руставели 63 человек по статьям 166 и 173 - за мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям полиции", - сказал он.

По словам Дарахвелидзе, на месте протестов пострадали шесть полицейских. "Участники акции противостояли полицейским, оскорбляли их физически и словесно. Бросали в сторону правоохранителей различные тяжелые предметы, в том числе камни и бутылки. В результате насильственных действий шесть полицейских получили повреждения и переведены в медицинские учреждения", - приводит его слова "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, правящая партия "Грузинская мечта" в апреле внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении. 29 апреля юридический комитет парламента поддержал во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния". 30 апреля парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта во втором чтении.

Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, США и Евросоюз раскритиковали проект закона, и его принятие тогда пришлось отложить.

В 2023 году президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Проект закона также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявили, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов.

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