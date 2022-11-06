Мобилизованный педагог из Дагестана погиб на Украине

06 ноября 2022, 20:42

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Учитель физкультуры Марат Селимов, призванный во время частичной мобилизации, погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Магарамкентского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 244 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", военнослужащий Абзагир Багаутдинов стал 243-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец села Магарамкент Марат Селимов погиб на Украине, сегодня он был похоронен в родном селе, сообщила администрация Магарамкентского района.

Марат Селимов работал учителем физкультуры в Магарамкентской школе N 2. 23 сентября он был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 244 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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