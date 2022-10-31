Абзагир Багаутдинов. Скриншот https://t.me/gorodbuynaksk/1275

31 октября 2022, 16:16

Мэрия Буйнакска сообщила о гибели военного на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военнослужащий Абзагир Багаутдинов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Буйнакска. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 243 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября администрация Табасаранского района сообщила, что военнослужащий Шахбан Халиков погиб на Украине. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель на Украине не менее 242 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

На Украине погиб житель Буйнакска Абзагир Багаутдинов, сообщила сегодня администрация города в своем Telegram-канале, выразив соболезнования семье военнослужащего. Подробностей об обстоятельствах его службы и гибели мэрия не привела.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 243 уроженцев Дагестана.

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Примечание:

"Мобилизованный отец троих детей из Пролетарска погиб на Украине", "Стало известно о гибели на Украине четырех ростовчан", "Власти признали гибель на Украине четырех уроженцев Ставрополья".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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