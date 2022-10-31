Мэрия Буйнакска сообщила о гибели военного на Украине

31 октября 2022, 16:16

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Военнослужащий Абзагир Багаутдинов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Буйнакска. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 243 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября администрация Табасаранского района сообщила, что военнослужащий Шахбан Халиков погиб на Украине. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель на Украине не менее 242 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

На Украине погиб житель Буйнакска Абзагир Багаутдинов, сообщила сегодня администрация города в своем Telegram-канале, выразив соболезнования семье военнослужащего. Подробностей об обстоятельствах его службы и гибели мэрия не привела.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 243 уроженцев Дагестана.

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