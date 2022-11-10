10 ноября 2022, 19:35

Администрация Волжского сообщила о гибели подполковника на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Командир десантно-штурмового батальона Денис Сорокин погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Волжского. С начала военной операции подтверждена гибель на Украине 148 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что десантник Сергей Терентьев стал 147-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Денис Сорокин – уроженец Волжского, выпускник школы № 1. Прошел путь от командира взвода до командира батальона, принимал участие в боевых действиях в Сирии. В военной операции на Украине участвовал с ее начала, погиб 18 марта. Посмертно ему присвоено звание Героя России, сообщила сегодня администрация Волжского в своем Telegram-канале. 

Таким образом, с начала спецоперации официально подтверждена гибель на Украине не менее 148 военных из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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