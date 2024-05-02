02 мая 2024, 05:46

Двое волгоградцев заподозрены в разорении могил военных

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В Волгограде молодой человек и девушка растоптали венки и сломали кресты на могилах участников военных действий, убитых в Украине. Девушка задержана, ее спутника разыскивают, сообщил источник в правоохранительных органах. 

Согласно информации источников, инцидент произошел 1 мая. Двух человек заметили работники кладбища и вызвали полицию. 

Первая информация об акте вандализма на Верхнезареченском кладбище была опубликована в анонимном Telegram-канале «Ритуальный патруль». Как утверждает канал, парень и девушка "ломали кресты и срывали флаги" на могилах участников российской военной операции на Украине. 

При приближении работников кладбища подозреваемые начали убегать, однако девушку задержали. Канал утверждает, что девушке на вид 16-18 лет, молодому человеку - примерно 23-25 лет. Судя по снимкам, опубликованных каналом, венки на могилах были разбросаны и частично разрушены. 

Информацию канала неофициально подтвердил источник в правоохранительных органах Волгограда. "Парня разыскивают, девушку задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - цитирует его слова издание V1.

Официально правоохранительные органы Волгограда по состоянию на 5.40 мск сегодня об инциденте на кладбище не сообщали. 

"Кавказский узел" писал, что в феврале жительницу Владикавказа, которая разбросала венки и цветы на кладбище с могилами военных, обвинили по уголовной статье об осквернении мест захоронения. 

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Примечание:

"Аналитики поспорили об отношении властей к героизации Пригожина и Уткина", "Жительница Владикавказа задержана за вандализм на кладбище",  "Три человека задержаны по делу об осквернении мемориала в Буденновске".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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