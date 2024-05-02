Двое волгоградцев заподозрены в разорении могил военных

02 мая 2024, 05:46

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В Волгограде молодой человек и девушка растоптали венки и сломали кресты на могилах участников военных действий, убитых в Украине. Девушка задержана, ее спутника разыскивают, сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно информации источников, инцидент произошел 1 мая. Двух человек заметили работники кладбища и вызвали полицию.

Первая информация об акте вандализма на Верхнезареченском кладбище была опубликована в анонимном Telegram-канале «Ритуальный патруль». Как утверждает канал, парень и девушка "ломали кресты и срывали флаги" на могилах участников российской военной операции на Украине.

При приближении работников кладбища подозреваемые начали убегать, однако девушку задержали. Канал утверждает, что девушке на вид 16-18 лет, молодому человеку - примерно 23-25 лет. Судя по снимкам, опубликованных каналом, венки на могилах были разбросаны и частично разрушены.

Информацию канала неофициально подтвердил источник в правоохранительных органах Волгограда. "Парня разыскивают, девушку задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - цитирует его слова издание V1.

Официально правоохранительные органы Волгограда по состоянию на 5.40 мск сегодня об инциденте на кладбище не сообщали.

"Кавказский узел" писал, что в феврале жительницу Владикавказа, которая разбросала венки и цветы на кладбище с могилами военных, обвинили по уголовной статье об осквернении мест захоронения.

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