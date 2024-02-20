Обвиняемая в кабинете следователя. Скриншот видео из Telegram-канала управления СКР по Северной Осетии, https://t.me/su_skr15/1250

20 февраля 2024, 21:24

Жительница Владикавказа обвинена в осквернении могил

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Обвинение в осквернении мест захоронения предъявлено жительнице Владикавказа. По версии следствия, она разбросала венки и вазы с цветами у могил участников военной операции на Украине.

"Кавказский узел" писал, что уголовное дело возбуждено против жительницы Владикавказа, которая разбросала венки и цветы на кладбище, где похоронены участники специальной военной операции, а также перевернула скамейки. По ее словам, она искала на кладбище спиртное.

Иристонский межрайонный следственный отдел по городу Владикавказу следственного управления Следкома России по Северной Осетии предъявил обвинение в осквернении мест захоронения *часть 1 статьи 244 УК РФ) 46-летней местной жительнице.

По версии следствия, в ночь с 1 февраля 2024 на 2 февраля 2024 обвиняемая проникла на территорию "Аллеи героев" Восточного кладбища города Владикавказа. Так она, "пренебрегая нравственными нормами, разбросала ритуальные венки и вазы с цветами, расположенные у могил участников специальной военной операции", - сообщило следствие на своем сайте. 

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Примечание:

"Уроженцы Дагестана обвинены по делу об осквернении Вечного огня в Нефтекумске", "Вандалы осквернили Вечный огонь в Моздоке", "Три человека задержаны по делу об осквернении мемориала в Буденновске".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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