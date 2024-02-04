04 февраля 2024, 04:52

Жительница Владикавказа задержана за вандализм на кладбище

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело возбуждено против жительницы Владикавказа, которая разбросала венки и цветы на кладбище, где похоронены участники специальной военной операции, а также перевернула скамейки. По ее словам, она искала на кладбище спиртное.

Во Владикавказе задержана местная жительница 1977 года рождения.

В ночь с 1 на 2 февраля женщина пришла на кладбище, будучи в состоянии алкогольного опьянения, разбросала венки и цветы, а также перевернула скамейки на могилах участников спецоперации, пишет 2 февраля МВД по Северной Осетии в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, женщина таким образом пыталась найти спиртное.

Основанием для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 244 УК РФ стала видеозапись, получившая распространение в соцсетях. Опубликована она и в сообщении МВД. На видео видно, что женщина, светя фонариком, что-то ищет среди могил и раскидывает установленные там венки. Давай комментарии силовикам, она призналась, что у нее было "состояние недопоя" и она искала алкоголь на кладбище, "так как там поминают усопших". Комментируя ситуацию, она принесла извинения и пообещала, что такое больше не повторится.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 14 января полиция Тимашевска сообщила о том, что неизвестные бросили в Вечный огонь траурный венок. Сообщилось о проверке по факту вандализма.

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Примечание:

"Уроженцы Дагестана обвинены по делу об осквернении Вечного огня в Нефтекумске", "Вандалы осквернили Вечный огонь в Моздоке", "Три человека задержаны по делу об осквернении мемориала в Буденновске".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

04 февраля 2024, 03:53

04 февраля 2024, 02:54

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