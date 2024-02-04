04 февраля 2024, 04:52
Жительница Владикавказа задержана за вандализм на кладбище
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Уголовное дело возбуждено против жительницы Владикавказа, которая разбросала венки и цветы на кладбище, где похоронены участники специальной военной операции, а также перевернула скамейки. По ее словам, она искала на кладбище спиртное.
Во Владикавказе задержана местная жительница 1977 года рождения.
В ночь с 1 на 2 февраля женщина пришла на кладбище, будучи в состоянии алкогольного опьянения, разбросала венки и цветы, а также перевернула скамейки на могилах участников спецоперации, пишет 2 февраля МВД по Северной Осетии в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, женщина таким образом пыталась найти спиртное.
Основанием для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 244 УК РФ стала видеозапись, получившая распространение в соцсетях. Опубликована она и в сообщении МВД. На видео видно, что женщина, светя фонариком, что-то ищет среди могил и раскидывает установленные там венки. Давай комментарии силовикам, она призналась, что у нее было "состояние недопоя" и она искала алкоголь на кладбище, "так как там поминают усопших". Комментируя ситуацию, она принесла извинения и пообещала, что такое больше не повторится.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 14 января полиция Тимашевска сообщила о том, что неизвестные бросили в Вечный огонь траурный венок. Сообщилось о проверке по факту вандализма.
Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
"Уроженцы Дагестана обвинены по делу об осквернении Вечного огня в Нефтекумске", "Вандалы осквернили Вечный огонь в Моздоке", "Три человека задержаны по делу об осквернении мемориала в Буденновске".
Автор: "Кавказский узел"
04 февраля 2024, 03:53
-
Сочинские зоозащитники сообщили о жестоком убийстве двух бездомных собак
В Сочи за короткий промежуток времени были убиты две бездомные собаки. Одну застрелили, другую зарезал мужчина, который был задержан, сообщили местные зоозащитники. По их словам, подобные преступления возможны из-за равнодушия властей и правоохранителей.
04 февраля 2024, 02:54
-
Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге
Дороги на территории Грузии расчищены, в связи с чем разрешен проезд любого автотранспорта по Военно-Грузинской дороге, сообщили спасатели.
04 февраля 2024, 01:55
-
Суд отказался удовлетворить иск руководства ростовского парка по поводу вырубки деревьев
Руководство парка "Дружба" в Ростове-на-Дону отказалось удовлетворить иск о некачественной подготовке документов администрации парка "Дружба", где было вырублено более 200 деревьев, к заказчику.
04 февраля 2024, 00:56
-
Апелляционный суд отказался рассмотреть доводы юристов в защиту Перадзе
Жалоба на приговор грузинской активистке Нате Перадзе, которая облила краской икону Святой Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина, признана апелляционной инстанцией неприемлемой, сообщила ассоциаций GYLA.
03 февраля 2024, 23:57
-
Жители дагестанского села пожаловались на длительное отсутствие воды
Длительное отсутствие воды в селе Батлаич Хунзахского района вынуждает жителей покупать воду или ездить за ней, особенно тяжело приходится пожилым людям, пожаловались сельчане. Районные власти отчитались об организации подвоза воды.
-
03 февраля 2024, 17:23
Производство нефтепродуктов на волгоградском заводе приостановлено после атаки дрона
-
03 февраля 2024, 14:36
Медработники в Тбилиси оспорили решение о сносе Республиканской больницы
-
02 февраля 2024, 21:413
Олег Орлов* признан иноагентом
-
02 февраля 2024, 17:307
Военные из регионов юга России получили сроки за отсутствие в части
-
02 февраля 2024, 14:006
Ната Перадзе приговорена к пяти суткам ареста
-
02 февраля 2024, 12:48
Сельчане в Астраханской области пожаловались на отсутствие отопления
-
03 февраля 2024, 22:01
Два бойца из Краснодарского края погибли в военной операции
-
03 февраля 2024, 20:26
Задержан подозреваемый в убийстве Мутаева в Махачкале
-
03 февраля 2024, 19:06
Зимние пляжи закрыты в Сочи из-за ухудшения погоды
-
03 февраля 2024, 12:43
Мобилизованный из Ростовской области осужден за уклонение от службы
-
03 февраля 2024, 09:06
Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков
-
03 февраля 2024, 04:13
Дело о хищении газа на 1,6 млрд рублей поступило в суд Махачкалы
-
02 февраля 2024, 23:57
Житель Кабардино-Балкарии арестован по делу о гибели пяти человек в аварии на Кубани
-
02 февраля 2024, 22:28
Боец из Кабардино-Балкарии погиб на Украине
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
04 февраля 2024, 02:54
Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге
-
17 июля 2023, 13:0930
Кадыров Рамзан Ахматович
-
31 января 2024, 22:14
Блогерка. Северный Кавказистория Осетии вернётся в школу 2
-
29 января 2024, 16:26
Блогерка. Северный Кавказо вывесках на иностранном языке -1
-
26 января 2024, 21:00
Блогерка. Северный Кавказвидео: как собирают подписи за Надеждина во Владикавказе 1
-
02 февраля 2024, 15:04
Серийные аресты журналистов в Азербайджане
-
02 февраля 2024, 14:41
Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана
-
02 февраля 2024, 16:28В Хостинском районе на улице застрелили собаку
-
30 января 2024, 18:42Горы вонючего мусора на улицах в Буйнакске
-
30 января 2024, 10:30В Кудепсте засыпают водоем с краснокнижными животными
-
21 января 2024, 16:12В Сочи в Завокзальном районе стали часто отключать электричество
-
18 января 2024, 15:54Зоозащитники Сочи бьют тревогу в связи с обвалом дороги на пути к приютам для собак
-
05 января 2024, 22:33
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2023 года погиб один и ранено трое человек
-
02 января 2024, 15:24
В декабре 2023 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе ранены трое