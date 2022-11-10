Официальные данные о компенсациях позволили предположить уровень потерь в ходе СВО

10 ноября 2022, 14:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Исходя из установленных размеров компенсаций за смерть и ранения участников военной операции на Украине, данных о соотношении числа погибших к раненым можно предположить, что более 15 тысяч семей получили выплаты за гибель родных, считают аналитики Telegram-канала "Можем объяснить". Из озвученных властями Дагестана размеров и суммы выплат погибшим следует, что деньги перечислены родным не менее 318 уроженцев республики.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 ноября число случаев гибели на Украине уроженцев юга России, подтвержденными официальными источниками и представителями властей достигло 900.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Сколько выплачено погибшим военнослужащим Росгвардии и Минобороны указывается на Едином портале бюджетной системы Российской федерации. Для выплат введен новый код специальной статьи в бюджете – 03 4 08 3024F. По данным на 2 ноября, отметил Telegram-канал "Можем объяснить", было потрачено 166,2 млрд рублей.

Напомним, что 3 марта Владимир Путин заявил, что членам семей военнослужащих, погибших в спецоперации на Украине, будет дополнительно выплачено 5 млн рублей. По закону семьям погибших военнослужащих выплачиваются компенсации в размере 7 млн 421 тысяча рублей. Таким образом компенсация за погибших превысила 12,4 млн рублей. Из этой суммы 9,4 млн рублей идут из Резервного фонда, а еще 3 млн рублей платит страховая компания "Согаз". Раненые, пояснил глава государства, получат почти 6 млн рублей, в том числе 2 млн 968 тысяч рублей, предусмотренные законом, и дополнительно 3 млн рублей. "Имею в виду страховку и единовременные пособия за ранения, травмы или контузию", – сказал Путин, слова которого 3 марта привел "Коммерсант".

По той же статье бюджета (03 4 08 3024F) деньги получают и те, кто получил тяжелые ранения, кто получил инвалидность и неспособен продолжить службу в армии.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 21 сентября в эфире RT заявил, что общие потери, понесенные российскими военными во время спецоперации на Украине, составляют 5937 человек. Более 90% раненых возвращаются к военной службе. Исходя из его слов, аналитики Telegram-канала делают вывод, что выплаты за инвалидность составляют в общей массе лишь 10%.

Учитывая эту поправку, можно подсчитать, что выплаты за погибших (9,4 млн рублей) получили более 15,8 тысячи человек. Раненых, ставших инвалидами и неспособными продолжать службу, оказалось почти 1,8 тысячи.

Выплаты семьям погибшим в Дагестане превысили 300 млн рублей

Общая сумма, выплаченная фондом "Все вместе" семьям погибших в ходе спецоперации на Украине военных из Дагестана достигла 318 млн рублей, сообщила 9 ноября в своем Telegram-канале администрация главы республики.

Глава Дагестана Сергей Меликов во время встречи с семьями погибших на Украине военных 29 марта заявил, что каждой семье из фонда "Все вместе" будет выплачено по одному миллиону рублей, информировало ранее республиканское издание "Новое дело".

Легко подсчитать, что в таком случае общее число погибших на Украине военнослужащих из Дагестана достигло 318, отметило издание "Кавказ. Реалии"*.

Отметим, что по данным на 9 ноября с начала спецоперации на Украине властями официально подтверждена гибель не менее 247 уроженцев Дагестана.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко. Как правило, больше всего контрактников – из бедных регионов, что объясняет частые сообщения о потерях среди уроженцев Дагестана и других республик СКФО, предположил старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

**21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.