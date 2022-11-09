Глава Избербаша сообщил о гибели военного на Украине

09 ноября 2022, 16:01

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Капитан Тимур Темирбеков погиб на Украине, сообщил сегодня глава Избербаша. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 247 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что сегодня стало известно о гибели добровольцев из Казбековского района Султан-Мажита Эсенбаева и Магомеда Эмеева. Число погибших на Украине уроженцев дагестана, гибель которых подтвердили власти, достигло 246.

Капитан Тимур Темирбеков погиб на Украине, сообщил сегодня глава городского округа "Избербаш" Магомед Исаков в своем Telegram-канале. Семье будет оказана поддержка от муниципалитета, а также от регионального фонда "Все вместе", основанного по инициативе главы Дагестана, говорится в сообщении.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 247 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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