Капитан Тимур Темирбеков. Скриншот видео https://t.me/glavaizberbasha/1502?single

09 ноября 2022, 16:01

Глава Избербаша сообщил о гибели военного на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Капитан Тимур Темирбеков погиб на Украине, сообщил сегодня глава Избербаша. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 247 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что сегодня стало известно о гибели добровольцев  из Казбековского района Султан-Мажита Эсенбаева и Магомеда Эмеева. Число погибших на Украине уроженцев дагестана, гибель которых подтвердили власти, достигло 246.

Капитан Тимур Темирбеков погиб на Украине, сообщил сегодня глава городского округа "Избербаш" Магомед Исаков в своем  Telegram-канале. Семье будет оказана поддержка от муниципалитета, а также от регионального фонда "Все вместе", основанного по инициативе главы Дагестана, говорится в сообщении.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 247 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Десантник из Дубровского района погиб на Украине", "Житель Волжского обвинен в дискредитации армии", "Уроженец Чечни погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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