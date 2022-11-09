Два добровольца из Дагестана погибли на Украине

09 ноября 2022, 13:29

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На Украине погибли добровольцы из Казбековского района Султан-Мажит Эсенбаев и Магомед Эмеев, сообщили власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 246 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября администрация Магарамкентского района сообщила, что на Украине погиб мобилизованный учитель физкультуры Марат Селимов. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель на Украине не менее 244 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами. К 8 ноября власти подтвердили гибель на Украине не менее 900 жителей регионов юга России, лидером по числу погибших остался Дагестан.

Уроженец Дагестана Султан-Мажит Эсенбаев погиб на Украине, глава республики Сергей Меликов поручил оказать семье погибшего "всю необходимую поддержку", сообщила сегодня администрация главы и правительства Дагестана в своем телеграм-канале.

В 1999 году Эсенбаев служил в комендантской роте при военкомате Казбековского района. "В настоящее время, будучи многодетным отцом, он не подлежал мобилизации, однако многократно обращался в военкомат с просьбой об отправке в зону боевых действий, на передовую", - говорится в публикации.

О гибели Эсенбаева и еще одного земляка сообщил также на своей странице во "ВКонтакте" глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев. "В ходе СВО погибли Султан-Мажид (так в публикации. – Прим. "Кавказского узла") Эсенбаев из села Ленинаул и Магомед Эмеев из селения Буртунай. Оба ушли на фронт добровольцами", - написал чиновник.

Магомед Эмеев - ветеран МВД, командир спецгруппы Казбековского РОВД, сообщила 13 октября районная администрация в публикации о том, что Эмеев выехал добровольцем на Украину. "Вместе с Эмеевым в числе 40 добровольцев, отправленных из республики, есть ещё двое казбековцев – Султанмажит (так в публикации. – Прим. "Кавказского узла") Эсенбаев из села Ленинаул и Саидбек Солиманов из Инчха", - сказано в сообщении на сайте муниципалитета.

По данным администрации, у Эсенбаева восемь детей: старший - 1990 года рождения, младший (и единственный несовершеннолетний) – 2005-го. У Магомеда Эмеева осталось двое детей, пишет "Черновик".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 246 уроженцев Дагестана.

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