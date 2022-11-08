Десантник из Дубровского района погиб на Украине

08 ноября 2022, 13:44

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Во время спецоперации на Украине погиб 22-летний десантник из Дубровского района Сергей Терентьев. С начала операции официально подтверждена гибель не менее 147 военных из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее стало известно о гибели на Украине командира танковой роты, капитана Дмитрия Крюкова. Он стал 146-м военнослужащим из Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб 22-летний десантник из Волгоградской области Сергей Терентьев, указом президента России он представлен посмертно к ордену Мужества, сообщила вечером 7 ноября "Высота 102".

Терентьев служил по контракту, он похоронен в городе Дубовка Дубровского района. Награда будет передана его семье 15 ноября, информировал "Волгоград Онлайн" со ссылкой на военный комиссариат Волгоградской области.

Таким образом, с начала спецоперации официально подтверждена гибель на Украине не менее 147 военных из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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