Танкист из Волгоградской области погиб на Украине

08 ноября 2022, 09:16

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Командир танковой роты, капитан Дмитрий Крюков погиб на Украине, сообщили власти. С начала спецоперации российских войск официально подтверждена гибель не менее 146 военных из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 ноября администрация Среднеахтубинского района информировала, что старший сержант Александр Попов погиб на Украине. Он стал 145-м военным из Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Во время спецоперации на Украине погиб 26-летний гвардии капитан, командир танковой роты, дислоцированной в городе Камышин Волгоградской области Дмитрий Крюков. Информацию о гибели Крюкова официально подтвердили в администрации Сузунского района Новосибирской области, сообщил вечером 7 ноября "Волгоград Онлайн".

Крюков жил в Камышине, но похоронили его в селе Бобровка Сузунского района Новосибирской области – на его малой родине. Соболезнования родным Крюкова высказала глава Сузунского района Лилия Некрасова, также она передала соболезнования от губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и председателя Законодательного Собрания Андрея Шимкива, передал минувшей ночью "Блокнот Волгоград".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 146 военных из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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