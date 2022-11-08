08 ноября 2022, 09:16

Танкист из Волгоградской области погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Командир танковой роты, капитан Дмитрий Крюков погиб на Украине, сообщили власти. С начала спецоперации российских войск официально подтверждена гибель не менее 146 военных из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 ноября администрация Среднеахтубинского района информировала, что старший сержант Александр Попов погиб на Украине. Он стал 145-м военным из Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Во время спецоперации на Украине погиб 26-летний гвардии капитан, командир танковой роты, дислоцированной в городе Камышин Волгоградской области Дмитрий Крюков. Информацию о гибели Крюкова официально подтвердили в администрации Сузунского района Новосибирской области, сообщил вечером 7 ноября "Волгоград Онлайн".

Крюков жил в Камышине, но похоронили его в селе Бобровка Сузунского района Новосибирской области – на его малой родине. Соболезнования родным Крюкова высказала глава Сузунского района Лилия Некрасова, также она передала соболезнования от губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и председателя Законодательного Собрания Андрея Шимкива, передал минувшей ночью "Блокнот Волгоград".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 146 военных из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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