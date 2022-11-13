Контрактник из Волжского погиб на Украине

13 ноября 2022, 14:00

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На Украине погиб ефрейтор-контрактник Дмитрий Бондарь, сообщили в мэрии Волжского. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 150 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября глава Терновского сельского поселения сообщил, что на Украине погиб 30-летний Вито Малишава, мобилизованный из Фроловского района. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель на Украине не менее 149 жителей Волгоградской области.

В Волжском похоронили погибшего на Украине ефрейтора Дмитрия Бондаря, сообщает V1.ru со ссылкой на администрацию города.

Дмитрий Бондарь родился в Волгограде, с 2012 года служил по контракту в Вооруженных силах, пишет издание.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 150 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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