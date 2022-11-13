13 ноября 2022, 14:00

Контрактник из Волжского погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На Украине погиб ефрейтор-контрактник Дмитрий Бондарь, сообщили в мэрии Волжского. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 150 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября глава Терновского сельского поселения сообщил, что на Украине погиб 30-летний Вито Малишава, мобилизованный из Фроловского района. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель на Украине не менее 149 жителей Волгоградской области.

В Волжском похоронили погибшего на Украине ефрейтора Дмитрия Бондаря, сообщает V1.ru со ссылкой на администрацию города.

Дмитрий Бондарь родился в Волгограде, с 2012 года служил по контракту в Вооруженных силах, пишет издание.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 150 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Администрация Волжского сообщила о гибели подполковника на Украине", "Мобилизованный педагог из Дагестана погиб на Украине", "Кадыров и Алаудинов отреагировали на сообщения о гибели чеченских бойцов под Лисичанском".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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