Мобилизованный житель Волгоградской области погиб на Украине

11 ноября 2022, 11:45

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Вито Малишава, мобилизованный из Фроловского района, погиб на Украине, сообщил глава Терновского сельского поселения. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 149 жителей Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября администрация Волжского сообщила, что командир десантно-штурмового батальона Денис Сорокин погиб на Украине. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель на Украине не менее 148 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

30-летний Вито Малишава, мобилизованный из хутора Калиновский Фроловского района, погиб на Украине, сообщил глава Терновского сельского поселения Фроловского района Александр Жидков. "Дата похорон пока не назначена. Тело еще не доставлено из Ростова-на-Дону", - приводит сегодня его слова ИА "Высота 102".

Вито Малишава после мобилизации был направлен в зону военной операции. Ранее он участвовал в боевых действиях в Сирии, пишет агентство.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украинее не менее 149 жителей Волгоградской области.

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