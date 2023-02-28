Суд отказался удовлетворить иск мобилизованного жителя Волгоградской области к военкомату

28 февраля 2023, 15:37

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Волгоградский гарнизонный военный суд оставил без удовлетворения иск мобилизованного несмотря на наличие хронических заболеваний Дмитрия Денисова, который оспаривал законность мобилизации без медицинского обследования. Защита намерена потребовать проведения военно-врачебной комиссии.

Как писал "Кавказский узел", мобилизованный житель города Фролово Дмитрий Денисов подал иск к районному военкомату и призывной комиссии. Он просит признать мобилизацию незаконной, так как его призвали без медицинского освидетельствования, хотя он заявлял членам комиссии о наличии у него ряда серьезных хронических заболеваний.

Сегодня в Волгоградском гарнизонном военном суде состоялось второе судебное заседание по административному делу Дмитрия Денисова. Двадцатидвухлетний житель города Фролово Волгоградской области оспаривал в гарнизонном суде решение районной призывной комиссии о его призыве в армию, проходившего в рамках частичной мобилизации. Ответчиками по его делу являются военный комиссар городского округа города Фролово, Иловлинского, Ольховского и Фроловского муниципальных районов Волгоградской области и призывная комиссия Фроловского муниципального района

Заседание по иску Денисова началось в 11.15 мск. В зал зашли истец Дмитрий Денисов и его адвокат Вадим Гончаров. Сторону административного ответчика представлял начальник правового отдела администрации Фроловского района Александр Богданов. Другие ответчики в суд не явились. Председательствовал судья Алексей Шестопалов.

В ходе заседания судья выяснял, был ли Дмитрий Денисов в зоне военной операции на Украине или нет. В воинскую часть, где проходит службу Денисов, суд направил запрос. Командование прислало в суд документальные сведения о времени отправки Денисова в зону военной операции и его возвращения оттуда. Информация, предоставленная суду стороной защиты во время первого заседания, подтвердилась. Далее суд приступил к изучению документов, имевшихся в деле.

Адвокат Вадим Гончаров настаивал на том, что призывная комиссия была незаконной, так как его подзащитному не была назначена медицинская комиссия. "Только визуально они определили категорию годности "А" (годен к военной службе, абсолютно здоров), хотя предыдущая была категория "Б" (годен к военной службе с ограничениями)", - заявил суду Гончаров.

Был объявлен перерыв. Судья ушел в совещательную комнату для вынесения решения. Во время перерыва адвокат Гончаров пояснил, что в судебном процессе речь идет об отсутствии заключения о годности Денисова.

"В соответствии с федеральным законом о воинской обязанности Дмитрий должен был пройти медицинское обследования у ряда врачей. Даже если нет у мобилизованного жалоб, без медосмотра его не могут отправить в зону СВО. Дмитрий должен пройти комплексное медицинское обследование", - подчеркнул он.

Дмитрий Денисов рассказал, что продолжает лечить ангину и до сих пор находится в связи с этим на больничном. Также обострились его хронические заболевания – "болят ноги и колет сердце".

"Даже если ему сейчас лучше, наденут на него бронежилет, попрыгает по окопам и состояние резко ухудшится", - заметил адвокат.

Во второй части судебного заседания выяснилось, что сторона защиты не смогла доказать суду, что Денисов обращался к призывной комиссии и командованию с жалобами на здоровье, так как это документально не было оформлено. В результате судья Шестопалов огласил свое решение – в удовлетворении иска Дмитрию Денисову отказать. Решение суда будет направлено сторонам через пять дней.

"Через пять дней мы узнаем мотивы вынесения такого решения судьей. На заседании суда причина отказа не была озвучена. Когда получим на руки решение суда, будем думать, как дальше поступить. Может быть, мы подадим иск на назначение Дмитрию ВВК, так как он его не прошел", - сказал адвокат.

Гончаров заметил, что больничный отпуск в связи с лечением ангины, выданный в военной медчасти, у Денисова закончился. У него имеется больничный, выданный ему платной клиникой. Этот больничный заканчивается 10 марта. "Тут есть противоречие. Я посоветовал Дмитрию вернуться сегодня в воинскую часть, чтобы ему не признали самовольное оставление части. И там обратиться к командованию с жалобой на ангину. Его должны отправить в медсанчасть", - сказал Гончаров.

Юрист Сергей Иващенко, который не связан с этим административным делом, пояснил, что в случае, если суд признает незаконным решение районной призывной комиссии и военкомата о годности Дмитрия Денисова к военной службе, ответчики будут обязаны исполнить решение суда о выполнении требований истца. Иващенко напомнил, что по статье 5.1 Федерального закона № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" прохождение медицинского освидетельствования и медобследования обязательно для мобилизованных граждан.

"Медицинское освидетельствование и медицинское обследование граждан в связи с исполнением воинской обязанности, поступлением на военную службу по контракту или поступлением в мобилизационный людской резерв", - говорится в тексте закона.

"Медицинское обследование в данном случае предполагает работу ряда врачей-специалистов: терапевта, хирурга, невропатолога, психиатра, окулиста, оториноларинголога, стоматолога. В случае необходимости могут быть привлечены и врачи других специальностей. По согласованию с командиром воинской части для медицинского освидетельствования мобилизованных граждан могут привлекаться военные врачи-специалисты", - пояснил Сергей Иващенко.

Ранее "Кавказский узел" писал, что признать недействительным заключение военно-врачебной комиссии и решение о мобилизации требует житель Волгограда Глеб Гузенко. Комиссия признала его годным к службе с незначительными ограничениями.

Мобилизованный водитель Антон Кибенко, с октября 2022 года зачисленный в воинскую часть под Волгоградом, отстаивает в суде свое право на отсрочку, так как его профессия предусматривает бронь от мобилизации. Кибенко имеет проблемы со здоровьем и не проходил военно-врачебную комиссию, однако в деле появилась справка, что он здоров и годен к службе, а военком обвинил его в самовольном оставлении части, заявила его супруга. Правозащитник Игорь Нагавкин связал давление на семью с заявлением Кибенко о подделке документов и неисполнением определения суда военкомом.

Отец четверых детей Сергей Ткачев из Волгоградской области попытался в суде оспорить свой призыв на военную службу по мобилизации, но районный и областной суды отказали в удовлетворении иска, признав, что Ткачев подходит под требования для мобилизации.

20 января в Волгоградском гарнизонном военном суде начался процесс по иску водителя предприятия "Красный Октябрь" Александра Крымцева, который попал под частичную мобилизацию, несмотря наличие у него брони. Суд предписал командиру воинской части не направлять Крымцева в служебные командировки на период рассмотрения дела.

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