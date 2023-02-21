Житель Волгоградской области обвинил военкомат в незаконной мобилизации

21 февраля 2023, 03:52

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В Волгоградском гарнизонном военном суде начался процесс по административному делу мобилизованного Дмитрия Денисова, обвинившего районный военкомат и призывную комиссию в незаконной мобилизации. По словам Денисова, его призвали без медицинского освидетельствования, хотя он заявлял членам комиссии о наличии у него ряда серьезных хронических заболеваний.

20 февраля в Волгоградском гарнизонном военном суде состоялось первое судебное заседание по административному делу Дмитрия Денисова. Двадцатидвухлетний житель города Фролова оспаривает в гарнизонном суде решение районной призывной комиссии о мобилизации. Ответчиками по его делу являются Военный комиссар городского округа г. Фролово, Иловлинского, Ольховского и Фроловского муниципальных районов Волгоградской области и Призывная комиссия Фроловского муниципального района.

Перед началом слушаний Дмитрий Денисов рассказал корреспонденту «Кавказского узла» свою историю. 22 сентября 2022 года он получил повестку по месту своей регистрации в поселке Железнодорожный Фроловского района. «Мне друг позвонил. Сказал, что мне прислали повестку на адрес мамы, где я зарегистрирован», - сказал Дмитрий.

В районный военкомат Денисов явился с вещами 23 сентября. Его привезла в районный центр лично глава сельского поселения, из рук которой Дмитрий и получил повестку. Во время прохождения призывной комиссии он устно сообщил ее членам, что имеет ряд серьезных хронических заболеваний, «препятствующих прохождению воинской службы».

«Но члены [призывной] комиссии проигнорировали мое обращение и не направили меня на ВВК [военно-врачебную комиссию]. Меня в тот же вечер с призывниками отправили в Камышин в воинскую часть. В военкомате сказали, что там будет медицинское обследование. В Камышине я говорил командованию части, что у меня болят ноги. Но никакого медобследования не было – ни в части, ни на полигоне», - рассказал Дмитрий.

Денисов рассказал, что отслужил срочную службу в 2018-2019 годах в ракетных войсках стратегического назначения. Туда он был призван с отметкой об ограничении по здоровью – имел недостаточный вес. После службы в армии устроился работать сварщиком. В ходе частичной мобилизации Денис прошел краткое обучение на полигоне под Камышином и в должности старшего стрелка отправился с командой в зону СВО. День отправки на фронт – 28 сентября, то есть произошло это на шестой день после получения повестки. Там Денисов участвовал в боевых действиях на передних позициях два с половиной месяца. «Все время были в окопах. Мои болезни в полевых боевых условиях обострились. Лечиться там было негде, да и некогда», - сказал собеседник.

В конце декабря команда, в которой служил Денисов, прибыла в Волгоградскую область для доукомплектования и прохождения дополнительного военного обучения. Дмитрий, воспользовавшись временным возвращением с фронта, оформил свои отношения с гражданской женой. Восемь месяцев назад у него родился ребенок. «Семейная жизнь налаживается», - вздохнул Дмитрий.

Все обращения Денисова к командованию части по поводу его хронических болезней оказались тщетными. 10 января он с помощью адвоката Вадима Гончарова подготовил жалобу в военную прокуратуру. Ответа, по словам представителя, пока не получили. 1 февраля Денисов направил административный иск в гарнизонный военный суд с требованием отменить решение районной призывной комиссии по причине непроведения медицинского обследования.

Адвокат заявил о хронических заболеваниях у Денисова

Судебное заседание началось в 16.15 мск. В зал зашли истец Дмитрий Денисов и его адвокат Вадим Гончаров. Сторону административного ответчика представлял начальник правового отдела администрации Фроловского района Александр Богданов. Началось рассмотрение дела по существу.

Судья выяснял точную дату прохождения Денисовым призывной комиссии. Оказалось, что, получив повестку 22 сентября, он прибыл в военкомат только на следующий день. Ранее суд запросил в районном военкомате копию учетной карточки истца, но военкомат до сих пор этот документ суду так и не предоставил. Нет копии учетной карточки и у Денисова.

Адвокат Вадим Гончаров заявил, что требования истца основаны на статье 5.1. Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». «Согласно федеральному закону, в ходе мобилизации призывники обязаны проходить медицинское обследование рядом врачей-специалистов. В законе указан перечень этих врачей: терапевт, хирург, невропатолог, психиатр, окулист, оториноларинголог, стоматолог. В случае необходимости – и врачи других специальностей. Такая необходимость была у моего подзащитного», - заявил на суде Гончаров.

Но медобследования, по словам адвоката, Денисов так и не прошел - ни в военкомате, ни в воинской части, ни на полигоне. Имея серьезные хронические заболевания, Дмитрий Денисов попал в зону проведения боевых действий. Там многие его заболевания обострились, и это представляет опасность для жизни и здоровья Дмитрия.

Судья задавал вопросы истцу о том, писал ли он рапорты своему командованию и в военную прокуратуру. Дмитрий отвечал на эти вопросы утвердительно и называл даты подачи жалоб с просьбой разрешить ему прохождение ВВК. В областную призывную комиссию он такого рапорта не подавал. Копии рапортов были приобщены к делу.

Представитель административного ответчика заявил, что решение районной призывной комиссии в отношении Дмитрия Денисова «полностью обосновано», «так как в период прохождения призывной комиссии Денисов не предъявлял им ни устных жалоб на здоровье, ни документов», подтверждающих подобные жалобы. «Оснований его не призывать не было», - отметил Александр Богданов.

Те же показания дала и привлеченная ответчиком свидетельница – секретарь районной призывной комиссии. Женщина пояснила суду, что районная призывная комиссия и военкомат не ведут личных дел на срочников. Заполняются только учетные карточки. Поэтому в военкомате не было личного дела Денисова после окончания его срочной воинской службы.

Судья выказал удивление тому факту, что во время работы призывной комиссии Денисову определили категорию «Б» без проведения медицинского обследования призывника. Богданов на это заметил, что, согласно действующему законодательству, призывная комиссия может не проводить медобследование, если призывник не жалуется на здоровье. Опираются при этом члены комиссии на данные его учетной карточки. А Денисов на здоровье не жаловался, повторил свои показания Богданов.

Далее судья исследовал письменные документы дела. В 18.00 мск он сообщил, что следующее заседание состоится 28 февраля в 11.00 мск.

«Я сейчас нахожусь на больничном. У меня ангина. Через неделю больничный заканчивается. Меня могут до решения суда направить в зону СВО», - сказал, прощаясь с корреспондентом, Дмитрий Денисов.

В законодательстве четко не прописана ответственность военкома и членов призывной комиссии

Юрист Сергей Иващенко, который не связан с этим административным делом, пояснил, что в случае, если суд признает незаконным решение районной призывной комиссии и военкомата о годности Дмитрия Денисова к военной службе, ответчики будут обязаны исполнить решение суда о выполнении требований истца.

«Какую ответственность понесут военком и члены призывной комиссии? Трудно сказать однозначно. Законодательно она нигде четко не прописана. Имеются должностные инструкции, согласно которым обязанностью военкома, например, является соблюдение порядка подготовки и проведения мобилизационной работы военных комиссариатов. Если по его вине этот порядок будет грубо нарушен, военком понесет административную, дисциплинарную и материальную (а в отдельных случаях и уголовную) ответственность. Конкретный вид наказания будет зависеть от степени его вины», - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

«В случае Денисова, думаю, военкому даже и дисциплинарное наказание не грозит», - добавил Иващенко.

Ранее "Кавказский узел" писал, что признать недействительным заключение военно-врачебной комиссии и решение о мобилизации требует житель Волгограда Глеб Гузенко. Комиссия признала его годным к службе с незначительными ограничениями.

Мобилизованный водитель Антон Кибенко, с октября 2022 года зачисленный в воинскую часть под Волгоградом, отстаивает в суде свое право на отсрочку, так как его профессия предусматривает бронь от мобилизации. Кибенко имеет проблемы со здоровьем и не проходил военно-врачебную комиссию, однако в деле появилась справка, что он здоров и годен к службе, а военком обвинил его в самовольном оставлении части, заявила его супруга. Правозащитник Игорь Нагавкин связал давление на семью с заявлением Кибенко о подделке документов и неисполнением определения суда военкомом.

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