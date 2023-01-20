Житель Волгоградской области добивается отмены мобилизации через суд

20 января 2023, 18:12

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В Волгоградском гарнизонном военном суде начался процесс по иску водителя предприятия "Красный Октябрь" Александра Крымцева, который попал под частичную мобилизацию, несмотря наличие у него брони. Суд предписал командиру воинской части не направлять Крымцева в служебные командировки на период рассмотрения дела.

Сегодня в Волгоградском гарнизонном военном суде состоялось судебное собеседование по административному делу Александра Крымцева. Истец оспаривает действия призывной комиссии по частичной мобилизации Городищенского района, военкомата Городищенского и Дубовского районов и военкомата Волгоградской области. Административный иск Крымцев направил в гарнизонный военный суд 9 декабря 2022 года. 16 декабря судья вынес определение о назначении дела к судебному разбирательству. В конце декабря судебные заседания по разным причинам дважды переносились, сообщил корреспондент "Кавказского узла", побывавший в суде.

Крымцев был призван, несмотря на наличие брони, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". "Я работаю водителем на заводе "Красный Октябрь" в Волгограде. Проживаю с семьей в районном поселке Городище. У меня есть бронь. Но военкомат и комиссия по мобилизации, несмотря на бронь, призвали меня и определили в сборный пункт воинской части в Волгограде для отправки в зону спецоперации", - пояснил Александр Крымцев.

Истец сообщил, что ему 33 года. Женат. Воспитывает несовершеннолетнего ребенка. Прошел срочную службу в армии с 2007 по 2009 годы. Служил водителем. 22 сентября 2022 года он был призван в вооруженные силы в рамках частичной мобилизации. Служит водителем в звании рядового. Занимается сейчас ремонтом автотехники в войсковой части Волгограда.

"Положенные мне выплаты за службу по мобилизации я получаю полностью. И справедливо получаю, так как я занимаюсь в войсковой части сейчас ремонтом автотехники. Никаких занятий по освоению военной техники в нашей части не проводятся", - заметил Александр Крымцев.

Помощник судьи пригласил всех участников процесса в зал заседаний. Корреспонденту "Кавказского узла" присутствовать во время судебного собеседования запретили, так как суд проходил в закрытом режиме. Спустя два часа судебное собеседование завершилось.

Адвокат Крымцева Николай Луценко сообщил корреспонденту, что в собеседовании принимала участие представительница завода "Красный Октябрь", которая давала пояснения по поводу брони Крымцева. Ответчики же отсутствовали.

Крымцев подлежал отсрочке от мобилизации, так как имеет бронь на предприятии "Красный Октябрь", рассказал адвокат. "Полутора тысячам сотрудникам предприятия предоставили отсрочку 8 октября 2022 года. Но они волгоградцы. А он из Городища. Ему должны сейчас предоставить отсрочку. Фактически она у него уже есть. Городищенский военком на это внимания никакого не обратил, призвал его незаконно", - сказал адвокат.

Николай Луценко рассказал, что вел подобное дело по другому мобилизованному и судья встал на защиту интересов его подзащитного. "Судья решил, так как положена отсрочка, то действия призывной комиссии незаконны», - отметил адвокат.

Он озвучил требования по делу Александра Крымцева. "Первое, на чем я настаиваю, - предоставить Крымцеву отсрочку. Второе - призывная комиссия Городищенской комиссии должна отменить решение о призыве Крымцева. И третье - уволить Крымцева из рядов Вооруженных сил", - озвучил исковые требования защитник Луценко.

Николай Луценко сообщил, что сегодня судья Шестопалов рассмотрел его ходатайство об уточнении исковых требований. Главное требование Крымцева к командиру части - уволить его из рядов вооруженных сил. Судья принял ходатайство и подшил его к делу.

Александр Крымцев показал журналисту предписание (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), в которой судья Алексей Шестопалов предлагает командиру войсковой части "на период рассмотрения административного дела Крымцева А.Ю. не направлять его в служебные командировки и отпуска".

"Могут, конечно, сделать что хотят. Могут Крымцева и направить в зону СВО. Но пусть попробуют нарушить требование суда", - заявил Николай Луценко.

Следующее судебное заседания по делу Крымцева назначено на 13 февраля.

"Кавказский узел" также писал, что житель Волжского Василий Куприянов не согласен с мобилизацией и присвоенной ему категорией "полностью здоров", собеседование по его иску состоялось 19 января. Защита представила в суде справки о болезнях Куприянова из поликлиники и добивается проведения полноценного обследования, но представители военкомата посоветовали ему отправиться на прохождение медкомиссии в Ростове-на-Дону. Куприянов рассказал, что находится на сборном пункте и получает выплаты, однако не тратит их, на случай, если суд признает его негодным к службе и обяжет его вернуть деньги.

Мобилизованный водитель Антон Кибенко, с октября зачисленный в воинскую часть под Волгоградом, отстаивает в суде свое право на отсрочку, так как его профессия предусматривает бронь от мобилизации. Кибенко имеет проблемы со здоровьем и не проходил военно-врачебную комиссию, однако в деле появилась справка, что он здоров и годен к службе, а военком обвинил его в самовольном оставлении части, заявила его супруга. Правозащитник Игорь Нагавкин связал давление на семью с заявлением Кибенко о подделке документов и неисполнением определения суда военкомом.

Отец четверых детей Сергей Ткачев из Волгоградской области попытался в суде оспорить свой призыв на военную службу по мобилизации, но районный и областной суды отказали в удовлетворении иска, признав, что Ткачев подходит под требования для мобилизации.

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