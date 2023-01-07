Многодетный житель Волгоградской области проиграл суд о своей мобилизации

07 января 2023, 18:11

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Отец четверых детей Сергей Ткачев из Волгоградской области попытался в суде оспорить свой призыв на военную службу по мобилизации, но районный и областной суды отказали в удовлетворении иска, признав, что Ткачев подходит под требования для мобилизации.

Полицейские пытались доставить на военные сборы жителя Михайловского района Волгоградской области Сергея Ткачева, несмотря на то, что он является отцом четырех детей. Но когда волгоградец обратился в суд, чтобы оспорить это решение призывной комиссии и военкомата, там заявили, что призывать его и не планировали, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из апелляционного определения на сайте Волгоградского областного суда, Ткачев обратился в Михайловский районный суд с административным иском к призывной комиссии по мобилизации, военному комиссариату города Михайловки и Кумылженского муниципального района Волгоградской области с требованием о признании незаконным и отмене решения о его мобилизации.

В частности в иске он указал, что находится запасе, имеет на иждивении четверых детей: троих несовершеннолетних и одного совершеннолетнего, который учится очно и также находится на его иждивении. По его словам, участковый позвонил ему, сообщив, что Ткачев подлежит призыву на военные сборы, но так как мужчина находился на лечении в больнице, повестка ему не была вручена.

Суд первой инстанции отказался удовлетворить иск. Он указал, что хотя Ткачев, по данным военного комиссариата, подлежал частичной мобилизации, повестка ему не вручалась и решения в отношении него о частичной мобилизации не принималось.

Волгоградский областной суд также отказался удовлетворить иск. "Оснований для удовлетворения требований административного истца о признании незаконным решения призывной комиссии по мобилизации у суда не имелось, поскольку в отношении Ткачева С.А. решения по мобилизации не принималось", - следует из определения на сайте суда, которое было вынесено 22 декабря 2022 года.

"Кавказский узел" также писал, что мобилизованный водитель Антон Кибенко, с октября зачисленный в воинскую часть под Волгоградом, отстаивает в суде свое право на отсрочку, так как его профессия предусматривает бронь от мобилизации. Кибенко имеет проблемы со здоровьем и не проходил военно-врачебную комиссию, однако в деле появилась справка, что он здоров и годен к службе, а военком обвинил его в самовольном оставлении части, заявила его супруга. Правозащитник Игорь Нагавкин связал давление на семью с заявлением Кибенко о подделке документов и неисполнением определения суда военкомом.

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