Мобилизованный из Волжского потребовал в суде полноценного обследования

19 января 2023, 23:21

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Житель Волжского Василий Куприянов не согласен с мобилизацией и присвоенной ему категорией "полностью здоров". Защита представила в суде справки о болезнях Куприянова из поликлиники и добивается проведения полноценного обследования, но представители военкомата посоветовали ему отправиться на прохождение медкомиссии в Ростове-на-Дону. Куприянов рассказал, что находится на сборном пункте и получает выплаты, однако не тратит их, на случай, если суд признает его негодным к службе и обяжет его вернуть деньги.

В Волгоградском гарнизонном военном суде сегодня прошло судебное собеседование по исковому заявлению 36-летнего мобилизованного Василия Куприянова. Присутствовали истец и его адвокат Сергей Шерипов, юрист войсковой части, к которой приписан Куприянов, а также представители военно-врачебной комиссии по очному медицинскому освидетельствованию и призывной комиссии по мобилизации Волжского

Перед началом собеседования корреспондент "Кавказского узла" познакомился с Василием Куприяновым и его адвокатом. Василий сообщил, что ему 36 лет. Он живет с родителями-пенсионерами в Волжском. Детей у него нет. Родители требуют ухода, так как у отца серьезное заболевание сердца. Работает Куприянов в ЧОПе Волжского абразивного завода. В армии он служил с 2005 по 2007 годы по специальности «связист». Куприянов имеет ряд хронических заболеваний, в том числе тяжелых. Брони у него нет. 22 сентября 2022 года Куприянов был мобилизован.

"Сначала никакой медкомиссии я не проходил. Обещали, что в воинской части пройдем. Но ее не было. Попал на сборный пункт под Волгоградом. До сих пор там прохожу службу. Специальность "гранатометчик". Никаких занятий ни разу не было. Какой из меня гранатометчик? Выплаты получаю вовремя – как президент и обещал (назвал сумму месячных выплат). Деньги эти я не трачу. Если после суда скажут вернуть – отдам до копейки", - заявил Василий Куприянов.

С первых дней пребывания на сборном пункте Василий вместе с адвокатом стал отправлять жалобы в различные инстанции – в военную прокуратуру, омбудсмену, в призывную комиссию военкомата. Куприянов просил пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), так как он имеет ряд хронических заболеваний. По решению военной прокуратуры Куприянов был направлен на обследование военно-врачебной комиссии. Обследование он проходил с 27 октября по 15 декабря 2022 года. Назначали общие анализы. Делали УЗИ внутренних органов.

"Обследование не было полным. Признали годным к службе по категории "А" - полностью здоров. Но это совершенно не соответствует действительности", - заявил Куприянов.

Он рассказал, что часто испытывает головные боли. У него серьезные проблемы с позвоночником. По его словам, состояние его здоровья не попадает даже под категорию "Б3" (годен к военной службе с незначительными ограничениями), каковая у него была ранее.

Адвокат предположил, что у его подзащитного "может быть категория "В"(ограниченно годен)". "Согласно федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе" (53-ФЗ) с такой категорией он считается непригодным к воинской службе и подлежит возвращению домой", - сказал Сергей Шерипов.

Помощник судьи пригласил всех в зал заседания. Корреспондента попросили выйти из зала. Суд проходил в закрытом режиме, "так как могут быть оглашены секретные сведения". Спустя два часа судебное собеседование завершилось.

Как сообщил Сергей Шерипов, представитель призывной комиссии сообщила в ходе заседания, что во время первого медобследования Куприянов не предъявлял жалоб. По словам адвоката, Куприянов пытался рассказать о своих болезнях, но его не стали слушать и отправили на сборный пункт. Представитель врачебной комиссии заявила, что его "полностью проверили". Куприянов же утверждал, что должного обследования не было проведено. "Мы ходатайствовали о проведении судебной экспертизы, чтобы независимая экспертиза дала окончательное заключение", - рассказал адвокат.

Шерипов сообщил, что он и его подзащитный ранее предоставили суду вместе с судебным иском все справки из поликлиники о болезнях Куприянова. Все участники процесса были ознакомлены с этими документами, однако представители комиссии и военкомата посоветовали Куприянову, если он "с чем-то не согласен", пройти военно-врачебную комиссию в Ростове-на-Дону. "Хотим, чтобы суд назначил судебную экспертизу с полным обследованием. Чтобы врачи поставили окончательный диагноз", - заключил адвокат.

Василий Куприянов рассказал, что его несколько раз пытались уже направить в зону военной операции, несмотря на то, что по его иску идет судебный процесс. "Последний раз дата отправки была 16 января. Но я, сославшись на получение повестки в гарнизонный военный суд, в тот день в часть не явился", - сказал Василий Куприянов.

"Кавказский узел" также писал, что мобилизованный водитель Антон Кибенко, с октября зачисленный в воинскую часть под Волгоградом, отстаивает в суде свое право на отсрочку, так как его профессия предусматривает бронь от мобилизации. Кибенко имеет проблемы со здоровьем и не проходил военно-врачебную комиссию, однако в деле появилась справка, что он здоров и годен к службе, а военком обвинил его в самовольном оставлении части, заявила его супруга. Правозащитник Игорь Нагавкин связал давление на семью с заявлением Кибенко о подделке документов и неисполнением определения суда военкомом.

Отец четверых детей Сергей Ткачев из Волгоградской области попытался в суде оспорить свой призыв на военную службу по мобилизации, но районный и областной суды отказали в удовлетворении иска, признав, что Ткачев подходит под требования для мобилизации.

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