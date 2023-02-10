Мобилизованный волгоградец оспаривает заключение военных врачей

10 февраля 2023, 18:45

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Житель Волгограда Глеб Гузенко, который в детстве получил тяжелую черепно-мозговую травму, требует признать недействительным заключение военно-врачебной комиссии, которая признала его годным к службе с незначительными ограничениями, и решения о мобилизации.

Процесс по административному иску мобилизованного Глеба Гузенко, страдающего от последствий тяжелой черепно-мозговой травмы, идет в Волгоградском гарнизонном суде. Истец оспаривает заключение военно-врачебной комиссии и пытается получить отсрочку от мобилизации.

10 февраля в Волгоградском гарнизонном военном суде состоялось судебное заседание по административному делу о незаконной мобилизации жителя Краснооктябрьского района Волгограда Глеба Гузенко. Истец подал административный иск на бездействие военных органов: военного комиссара Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда, Призывной комиссия военного комиссариата Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов и Призывной комиссии по мобилизации Волгограда. Сам Гузенко не явился в суд из-за сильных головных болей. Его интересы в суде защищала представитель Ольга Мироедова. Также нотариально заверенную доверенность на ведение его дел имеет и его супруга, которая сегодня на суд не явилась. Административное дело единолично рассматривает судья Виталий Киршенман, сообщил корреспондент "Кавказского узла", побывавший в суде.

Перед началом заседания сотрудник юридической компании "Справедливость" Ольга Мироедова рассказала корреспонденту «Кавказского узла» историю Глеба Гузенко. Ее подзащитный в детстве, в возрасте 10 лет получил тяжелую проникающую черепно-мозговую травму. В то время врачи не поставили ему пластину, поэтому инвалидность оформить не удалось. "У него отсутствует кусок черепа на лобной части. В случае если бы ему поставили пластину – была бы инвалидность пожизненная. Но врачи этого не сделали. Это ранение является угрозой его жизни. Сейчас ему 22 года, и ничего в его состоянии не изменилось", - рассказала защитница.

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, в ноябре 2020 года Гузенко был призван армию. Во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) он получил категорию "В" - ограниченной годности к службе. Отслужив положенный срок радиотелефонистом в дислоцированной в Армении воинской части, он вернулся домой и устроился на работу на один из заводов Волгограда, рассказала адвокат.

"Когда началась частичная мобилизация, он не сразу сориентировался. 26 октября 2022 года добровольно явился по мобилизационному предписанию и по повестке в районный военкомат [военкомат Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда, КУ]. Его оттуда уже не выпустили. Родственники ему туда вещи принесли. И его отправили в учебку [в воинскую часть, расположенную под Волгоградом - Прим. "Кавказского узла"]", - рассказала Ольга Мироедова.

Согласно выписке из приказа командира войсковой части, ефрейтор Гузенко был зачислен на котловое довольствие с 27 октября 2022 года.

По ее словам, после нескольких занятий в воинской части Глеб Гузенко почувствовал ухудшение своего состояния. Об это он сообщил командиру части. 14 ноября 2022 года его направили в госпиталь для прохождения военно-. Врачи дали заключение – Гузенко годен к воинской службе ограниченно. Присвоили ему категорию "Б". "Даже не "В". Не учли, что у него открыт головной мозг, и он испытывает постоянные головные боли. Любое сотрясение может привести к опасным последствиям", - возмутилась Ольга Мироедова.

Гузенко, пользуясь тем, что находился в Волгограде, сумел самостоятельно пройти обследование "гражданских" врачей. "У него обнаружили кисту и подтвердили серьезность черепно-мозговой травмы. Сейчас Глеб числится при части, но находится по судебному решению дома", - сказала Мироедова.

21 декабря 2022 года Краснооктябрьский районный суд рассмотрел исковое заявление Гузенко, в котором он попросил признать незаконным решение о его мобилизации и признать незаконным заключение военно-врачебной комиссии (от 14 ноября) о годности его к военной службе по категории "Б". Судья Игорь Костюк, рассмотрев исковое заявление, постановил направить это дело по подсудности в Волгоградский гарнизонный военный суд. 25 января административное дело Гузенко было принято к рассмотрению в гарнизонном суде. Первое судебное заседание состоялось 30 января.

На сегодняшнем заседании кроме Ольги Мироедовой, судьи и его помощника в зале суда больше никого не было. Оказалось, что ни сторона защиты, ни суд (по запросу) не получили заключение от госпиталя, в котором Гузенко проходил комиссию. "Ему в госпитале устно сказали, что он годен, на руки ему выписку с заключением ВВК не предоставили. Глеб Гузенко сейчас поехал в госпиталь с письменным заявлением о предоставлении ему заключения ВВК. Как получит документ, будем в течение 10 дней его обжаловать в суде", - пояснила Ольга Мироедова.

Судебное заседание было перенесено на 13 февраля.

По словам Ольги Мироедовой, руководство воинской части, к которой приписан Глеб Гузенко, заявляет о том, что пребывание Гузенко дома может трактоваться как самовольное оставление части. В то же время, в связи с решением суда Глеб Гузенко имеет законное право находится на время судебного процесса дома.

Юрист Сергей Иващенко, который не связан с этим административным делом, подчеркнул, что в сентябре 2022 года в статье 337 Уголовного кодекса РФ ("Самовольное оставление части или места службы") появились "ужесточающие" поправки. Так, (согласно пункту 2.1.) самовольное оставление части или места службы и неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше двух суток, но не более 10 суток, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу в период мобилизации в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий "наказываются лишением свободы на срок до 5 лет". Если же срок оставления части превышает 10 суток (согласно пункту. 3), наказание варьируется от направления в дисциплинарную часть на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет. Если же срок оставления части превышает месяц, срок увеличивается от 5 до 10 лет лишения свободы.

"Как видим, наказание за самовольное оставление части в период мобилизации в условиях военного конфликта грозит нарушителю реальными сроками лишения свободы. Поэтому предлагаю Глебу Гузенко и его представителям внимательно отнестись к «угрозам» командиров части. Я бы посоветовал ему все же вернуться в часть и посещать судебные заседания по запросам суда. Нужно получить от суда все необходимые документы, которые бы обязывали командование части не отправлять Гузенко в командировки до момента окончания судебного процесса по его административному делу", - посоветовал Сергей Иващенко.

"Кавказский узел" также писал, что житель Волгоградской области Павел Козачков был мобилизован, но при обследовании у него выявили множественные заболевания. Призывная комиссия в декабре 2022 года по требованию прокуратуры приняла решение об увольнении Козачкова, но он до сих пор находится в части, рассказала супруга мобилизованного.

Мобилизованный водитель Антон Кибенко, с октября 2022 года зачисленный в воинскую часть под Волгоградом, отстаивает в суде свое право на отсрочку, так как его профессия предусматривает бронь от мобилизации. Кибенко имеет проблемы со здоровьем и не проходил военно-врачебную комиссию, однако в деле появилась справка, что он здоров и годен к службе, а военком обвинил его в самовольном оставлении части, заявила его супруга. Правозащитник Игорь Нагавкин связал давление на семью с заявлением Кибенко о подделке документов и неисполнением определения суда военкомом.

Отец четверых детей Сергей Ткачев из Волгоградской области попытался в суде оспорить свой призыв на военную службу по мобилизации, но районный и областной суды отказали в удовлетворении иска, признав, что Ткачев подходит под требования для мобилизации.

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