Жена мобилизованного из Волгоградской области потребовала вернуть его домой

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Житель Волгоградской области Павел Козачков был мобилизован, но при обследовании у него выявили множественные заболевания. Призывная комиссия в декабре 2022 года по требованию прокуратуры приняла решение об увольнении Козачкова, но он до сих пор находится в части, рассказала супруга мобилизованного.

В Волгоградской области мобилизовали не служившего 42-летнего инженера, отца двоих детей Павла Козачкова. Супруга Павла добивается его возвращения домой в связи с плохим состоянием его здоровья, сообщила сегодня журналистка Ксения Собчак.

Павел Козачков был мобилизован 22 сентября 2022 года, рассказала его жена. "На момент призыва он не служил в армии, он не имеет военного опыта. 20 лет назад в его университете была военная кафедра. Также с июля 2022 года он состоит на учете у гастроэнтеролога с серьезным заболеванием желудка. Заболевания других органов - таких как спина, почки, сердечно-сосудистая система - это уже было установлено после призыва, так как он к врачам обращался довольно редко, только в экстренных случаях. Он работает на четырех работах, у него просто не было на это времени", - говорит супруга Павла на видео, опубликованном в Telegram-канале Ксении Собчак "Кровавая барыня".

Жена мобилизованного сообщила, что 18 ноября 2022 года прокуратура Руднянского района внесла представление в районную призывную комиссию с требованием устранить нарушения, которые были при призыве. Комиссия согласилась с этим требованием и 5 декабря 2022 года Павел отвез все документы в свою войсковую часть и написал рапорт на увольнение. "Но тем не менее, на сегодняшний день он по-прежнему находится в части. Состояние его здоровья ухудшается и по последним исследованиям, которые были проведены, он на ногах перенес язву желудка во время военной службы", - подчеркнула она.

По ее словам, мужа постоянно угрожают отправить в зону военной операции. "На данный момент мы хотим только одного – чтобы ему предоставили отсрочку, которая даст ему возможность пройти лечение и реабилитацию не в воинской части. Я хочу, чтобы мой муж вернулся домой, ему постоянно грозят отправкой на специальную военную операцию", - заявила она.

Комиссия проголосовала за увольнение Козачкова по состоянию здоровья, терапевт поставил категорию "Г"(временно не годен к военной службе), уточнила Собчак. По ее данным, 20 декабря 2022 года областной военкомат направил в областную призывную комиссию при губернаторе документы, чтобы Павла уволили из части, однако он все еще находится в части.

"Кавказский узел" также писал, что мобилизованный водитель Антон Кибенко, с октября 2022 года зачисленный в воинскую часть под Волгоградом, отстаивает в суде свое право на отсрочку, так как его профессия предусматривает бронь от мобилизации. Кибенко имеет проблемы со здоровьем и не проходил военно-врачебную комиссию, однако в деле появилась справка, что он здоров и годен к службе, а военком обвинил его в самовольном оставлении части, заявила его супруга. Правозащитник Игорь Нагавкин связал давление на семью с заявлением Кибенко о подделке документов и неисполнением определения суда военкомом.

Отец четверых детей Сергей Ткачев из Волгоградской области попытался в суде оспорить свой призыв на военную службу по мобилизации, но районный и областной суды отказали в удовлетворении иска, признав, что Ткачев подходит под требования для мобилизации.

20 января в Волгоградском гарнизонном военном суде начался процесс по иску водителя предприятия "Красный Октябрь" Александра Крымцева, который попал под частичную мобилизацию, несмотря наличие у него брони. Суд предписал командиру воинской части не направлять Крымцева в служебные командировки на период рассмотрения дела.

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