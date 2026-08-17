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16:49, 17 августа 2026

Житель Кубани приговорен к длительному сроку за передачу данных об армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

21 год в исправительной в тюрьме и колонии строгого режима проведет житель Краснодарского края за передачу информации о подразделениях Вооруженных сил представителям Легиона "Свобода России"*.

"Кавказский узел" также писал, что суд приговорил Евгения Калганова к 16 годам лишения свободы за 15 денежных переводов на банковские реквизиты представителей Легиона "Свобода России"*.

Южный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы кубанца организации "Легион "Свобода России" сведений о размещении армейских подразделений на территории Ростовской области, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на УФСБ по Краснодарскому краю. 

Осужденный обвинен по статьям о госизмене (статья 275 УК) и об участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК). По решению суда первые четыре года из 21-летнего срока осужденный будет отбывать в тюрьме, уточняет РИА «Новости». При этом имя осужденного и дата суда не сообщается.

Напомним, что Южный окружной военный суд приговорил к 22 годам строгого режима жителя Новороссийска Евгения Чернышова, признав его виновным в сотрудничестве с Легионом "Свобода России"*. 

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* организация признана террористической и запрещена в России.

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