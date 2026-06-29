Потушен пожар на нефтебазе в Полтавской

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Пожарные потушили возгорание на нефтебазе в станице Полтавской, которое произошло в результате падения обломков БПЛА 25 июня.

Как информировал "Кавказский узел", 25 июня в станице Полтавской после атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе.

Пожар на нефтебазе в станице Полтавской потушен, сообщил вечером 28 июня оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

Ссылаясь на данные главы Красноармейского района Александра Харитонова, оперштаб отчитался, что возгорание на нефтебазе потушено. Кроме того, открыта дорога на хутор Трудобеликовский.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 28 июня Славянск-на-Кубани подвергся атаке беспилотников, из-за падения обломков дрона произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. Погиб один человек.

В Краснодарском крае с сентября 2025 года действует запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.