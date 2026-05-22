16:20, 22 мая 2026

Боец из Карачаево-Черкесии убит в зоне СВО

Ильяс Каракетов. Фото: https://t.me/udmunicipal/17051?single

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ильяс Каракетов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 195 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", к 11 апреля  власти и силовики признали убитыми в специальной военной операции как минимум 194 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Ильяс Каракетов убит в зоне СВО, сообщила администрация Усть-Джегутинского района.  Он родился  в ауле Эльтаркач Карачаево-Черкесской Республики. После окончания колледжа в Черкесске в 2019 году, он был призван в армию. В 2020 году поступил на военную службу по контракту. В августе 2021 года уволился в запас в звании ефрейтора.. В первых числах декабря 2025 года он добровольцем отправился в зону специальной военной операции. 28 декабря 2025 года, убит вблизи Лисичанска, ему было 26 лет, говорится в сообщении.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне СВО не менее 195 бойцов из Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее, в апреле, власти Усть-Джегутинского  района сообщили, что в военной операции убит Алибек Шукуров.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
