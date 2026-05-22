Жительница Карачаево-Черкесии повторно осуждена за финансирование терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительницу Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии Фатиму Чотчаеву приговорили к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима по обвинению в финансировании вооруженной группировки "Сабри Джамаат"*.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2021 года апелляционный военный суд оставил в силе приговор жительнице Карачаево-Черкесии Фатиме Чотчаевой, приговоренной к десяти годам колонии по делу о финансировании террористической организации.

14 января 2021 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Фатиму Чотчаеву виновной в причастности к финансированию террористической организации "Исламское государство"*. Таким финансированием суд счел денежный перевод, который женщина сделала по просьбе дочери. В суде Чотчаева не признала вину, по ее словам, отправленные деньги предназначались ее дочери и внукам, которые жаловались на бедственное положение в лагерях курдских боевиков. Она активно пыталась вернуть родных домой из ИГ* и отказалась сотрудничать со спецслужбами, поэтому ей вынесен столь суровый приговор, он стал местью силовиков, сочли опрошенные "Кавказским узлом" адвокаты.

21 мая состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Фатимы Чотчаевой, которая обвинялась в финансировании терроризма 1 , сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда на сайте.

По версии суда, Чотчаева, находясь в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии, перевела сумму денег жене погибшего брата, которая, как полагает суд, является участницей незаконного запрещенного террористического вооруженного формирования "Сабри Джамаат"*.

Чотчаева хотела оказать финансовую помощь своей родственнице. Сумма перевода составила более 129 тысяч рублей, уточнил суд.

"В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Уголовное дело поступило в суд 21 августа 2025 года, состоялись 9 судебных заседаний при участии защитника Расула Теунаева, следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

"Кавказский узел" также писал, что Южный окружной военный суд признал уроженца Усть-Джегуты Расула Умарова виновным в финансировании терроризма и приговорил его к 10 годам лишения свободы. По версии обвинения, он стал участником финансирования "Исламского государства"*. Ранее, военный суд на шесть месяцев продлил срок содержания под стражей активисту из КЧР, отцу пятерых детей Рустэму Айбазову. Утверждения следствия об умышленном финансировании терроризма строятся на показаниях силовиков и скрытых свидетелей.

* террористическая организация, запрещенная в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.