Адвокаты сочли суровый приговор Чотчаевой местью силовиков

17 января 2021, 01:29

Жительница Карачаево-Черкесии Фатима Чотчаева, приговоренная к 10 годам за перевод денег в Сирию по просьбе дочери, активно пыталась вернуть родных домой и отказалась сотрудничать со спецслужбами, и столь суровый приговор стал местью силовиков, считают опрошенные "Кавказским узлом" адвокаты. По их мнению, государству не нужны те, кто сейчас содержится в особых лагерях в Сирии.

Как сообщал "Кавказский узел", уголовное дело о финансировании терроризма (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ) было возбуждено 25 июля 2019 года в отношении Фатимы Чотчаевой, ее арестовали. 6 апреля 2020 года прокуратура вернула ее дело на доследование, 9 июня 2020 года срок ареста Чотчаевой был продлен на полгода. 14 января суд приговорил Чотчаеву к 10 годам заключения. Осужденная вину не признала.

17 июля 2019 года сотрудники управления ФСБ по Карачаево-Черкесии провели "оперативный эксперимент", передав Чотчаевой через подставное лицо 40 тысяч рублей с просьбой сделать перевод в Сирию. В тот же день Чотчаева перевела деньги в Турцию на имя Феруза Газиева, после чего была задержана сотрудниками УФСБ. Чотчаева обвиняется в финансировании терроризма. Максимальное наказание по этой статье – 15 лет лишения свободы. Обвиняемая вину не признает. По ее словам, отправленные деньги предназначались ее дочери и внукам, которые жаловались на бедственное положение в лагерях курдских боевиков.

Адвокат Эльвира Айдинова, которая представляла интересы Фатимы Чотчаевой в ходе следствия, считает, что столь жесткий приговор связан с тем, что Чотчаева отказывалась признать вину в финансировании террористической организации, как настаивали силовики. «Силовики настаивали на признании вины. Говорили: «Признавайте вину, вам будут уступки». Потому что до нее был приговор три года по досудебному соглашение, тоже женщина из КЧР. Но Фатима заявляла: «Моя дочь не террористка, я отправляла деньги ей на еду и ее детям троим грудным на еду на лекарства». Дочь с внуками ее находятся в лагере Аль-Холь в Сирии, где нет никаких условий для нормальной жизни», - рассказала Айдинова 16 января корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Айдиновой, Чотчаева упорно отказывалась признавать, что ее дочь состояла в рядах террористической организации. «Она говорила: "Каким образом моя дочь участвовала в деятельности ИГИЛ*? Что она, стреляла, убивала кого-либо или что она делала? Она с мужем уехала и потом попала в этот лагерь. А я, посылая деньги, кормила своих детей и внуков". Позиция такая была, она не отходила от этой позиции, не хотела ничего признавать», - пояснила адвокат.

По её словам, фактически имела место провокация со стороны спецслужб, по итогам которой Чотчаева и оказалась под следствием. «Это был так называемый «оперативный эксперимент». Провокация была проведена. Ей пришло сообщение на телефон, как будто дочка написала: «Мама, деньги пришли мне, но дадут тебе денег, добавишь еще и пришлешь мне. Это нам на еду в этом лагере. Девочки, которые со мной в одной палатке живут - дагестанки». После этого провокационного сообщения прошло некоторое время, и появляется парень. Он ей позвонил и сказал: "Я от вашей дочери. Так-то и так. Я приеду, давайте встретимся, я передам вам деньги. Надо отправить. Там в этой палатке моя сестра находится вместе с вашей дочкой. Надо отправить им деньги, чтоб они там с детьми с голоду не умерли". Она встречается с ним, получает эти деньги - и ее задерживают», - рассказала Айдинова.

При этом, по словам адвоката, до "оперативного эксперимента" Чотчаева пыталась вызволить дочь и внуков из Сирии. «Она обращалась и к (главе Чечни Рамзану) Кадырову, ездила в Москву, в министерство иностранных дел, к уполномоченному по правам человека, уполномоченному по правам детей… Все документы, что у нее были, я приобщила к материалам дела - как она ее искала, просила помочь, содействовать в возвращении детей и внуков и так далее, Есть ответы от (уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны) Москальковой и от (уполномоченного при президенте Российской Федерации по права ребенка Анны) Кузнецовой, что «да, мы посодействуем, мы поможем вернуть ваших детей». Все есть в материалах дела», - указала Айдинова.

Она также сообщила, что почти одновременно с дочерью, которая уехала с мужем и ребенком, в Турцию уехали престарелая мать Чотчаевой и её брат с семьей, но их следы теряются. «Они без вести пропали. Уезжали как бы в Турцию, но спецслужбы говорят, что они умерли в боевых действиях. Они на всех возбудили дела заочные по 205 статье - и на ее дочку, и на брата», - сказала Айдинова.

Чотчаева пыталась вызволить дочь и внуков из Сирии

Адвокат Фарида Каракетова, которая защищала Фатиму Чотчаеву на суде, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что приговор планируется обжаловать. «В настоящее время он только оглашен, есть только резолютивная часть. В течение пяти дней нам должны дать обоснование приговора, и после этого мы подадим полную апелляцию», - отметила она.

По словам адвоката, снисхождение, вероятно, могло бы быть, если бы Чотчаева признала свою вину, но это было для неё принципиально неприемлемо. «Ей так и сказали: если бы она призналась в финансировании терроризма, то ей, наверно, суд бы снохождение дал. А с другой стороны, понимаете, ее дочь с детьми находиться в лагере Аль Холь, где, как говорят, ещё 75 000 женщин и детей разных наций. Фатима утверждает, что помогала только дочери и внукам. А признай она вину в финансировании терроризма, она этим своей дочери подписывает приговор, что она террористка», - пояснила Каракетова.

По её мнению, приговор суров и несправедлив хотя бы ввиду того, что никаких негативных последствий от действий Чотчаевой не зафиксировано. «Ну что она сделала? От ее действий кто пострадал? Что финансировалось? Покупка чего? В этом лагере люди в нужде. Десять лет Чотчаевой лишь за то, что отправляла деньги своей дочери? Даже лицам, которые находятся в тюрьмах и признаны виновными, разрешено передавать деньги и вещи. Дочь находится в лагере, сотрудники спецслужб считают, что это лагерь пленных, где содержатся жены боевиков. Фатима говорит, что это лагерь беженцев, они могут свободно прийти и уйти. Но это люди, которые находятся в другой стране. А если у нее ребенок там сидит? Менталитет такой - родители дома продают, чтобы детям помочь, и скитаются», - посетовала Каракетова.

Адвокат сообщила также, что Чотчаева не имеет физических проблем в СИЗО, но психологически ей и её родственникам в Карачаево-Черкесии конечно трудно.

Она также отметила, что уголовное преследование её подзащитной началось после активных попыток добиться возвращения дочери и внуков. «После активных попыток на нее завели уголовное дело. Большая ошибка Фатимы: она полагала, что сотрудники [спецслужб] ей окажут хорошую помощь. И те действия, которые она выполняла, она с ними в принципе согласовывала. Если она звонила куда-то, она говорила, что звонила туда. Если она отправляла какие-то переводы - а в Сирию же нет прямых переводов, нельзя прийти в банк и отправить на имя дочери - соответственно, она отправляла дочери через каких-то лиц. И она не скрывала, она давала сотрудникам данные лиц, которым она отправляла. Иначе как бы они установили? Органы были в курсе. Она обращалась к ним, ей обещали, что они ей помогут, что будет свободный коридор. Есть даже распечатка, где дочь говорит, что устала их (представителей российских спецслужб - прим. "Кавказского узла") ждать, почему их нету, что если они придут за мной, пусть в мечеть подойдут и спросят о такой-то. Понимаете? Наивность. Государству (российскому - прим. "Кавказского узла") эти люди не нужны. Да, некоторых возвращают. Но в основном кого? Детей-сирот», - рассказала Каракетова.

По различным данным, на Ближнем Востоке находятся сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизнь и здоровье находятся в особой опасности после того, как запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" начала терпеть масштабные поражения, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Дети халифата: что их ждет после ИГ*".

Каракетова также связала суровость приговора с политикой государства. "Но как можно искоренить то, что связано с религией?" - задается она вопросом.

Суровый приговор Чотчаевой связан с отказом сотрудничать с силовиками

По мнению адвоката Тимофея Широкова, который ранее участвовал в процессах, где людей обвиняли в содействии терроризму, искать какие-то правовые основания в приговоре Чотчаевой нет смысла. «Тут мотив достаточно простой, я не вижу смысла какие-то правовые основания искать. Такими жесткими приговорами другим людям внушают: даже не приближайтесь к этой теме, даже не касайтесь, это всё, враги народа. Я это так расцениваю. Поэтому тут с точки зрения человечности, справедливости какой-то подходить вообще даже смысла нет никакого. Они просто законопатили человека. Если бы она (Чотчаева) просто порвала любые отношения, нигде никак не светилась, наверное, ее бы оставили в покое. А если она какие-то связи с ними поддерживает - никто не разбирается, что она поддерживала связи, просто как родственник. Им (силовикам) неважно. Все, ты поддерживаешь связь, значит, мы тебя загнобим», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат отметил, что «система» не любит тех, кто отказывается от сотрудничества. «Почему одним больший срок дают, другим - меньший? По-моему, это очевидно. Те, кто признаются, те подыгрывают системе и получают меньший срок. Те, кто не признаются, те не подыгрывают. Это раздражает. У нас же нет никакой независимости суда, у нас суды, особенно военные суды, это абсолютно системный орган, который работает в системной упряжке. Соответственно, они точно также работают на достижение единых целей, и, соответственно, если обвиняемая «не сотрудничала», значит получай больше», - резюмировал Широков.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.