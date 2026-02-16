Семья связала преследование Айбазова со сбором помощи жителям Газы

Южный федеральный военный суд на шесть месяцев продлил срок содержания под стражей активисту из КЧР, отцу пятерых детей Рустэму Айбазову. Утверждения следствия об умышленном финансировании терроризма строятся на показаниях силовиков и скрытых свидетеле, родные и сам обвиняемый связывают преследование с масштабными сборами помощи для жителей Газы.

Как писал «Кавказский узел», Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 12 февраля приступил к рассмотрению дела по существу в отношении активиста из КЧР Рустэма Айбазова. Его обвиняют в финансировании терроризма — следствие утверждает, что в 2024 году он перевел около 17,4 тыс. рублей человеку, который, по версии силовиков, направлял средства участникам ИГ. Обвинение во многом строится на показаниях получателя денег, оперативных сотрудников и «скрытого свидетеля». Сам Айбазов вину не признант и заявляет, что переводы не имели террористического умысла.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Родные и соратники связывают уголовное преследование не с переводами, а с его благотворительной деятельностью — масштабными сборами помощи жителям сектора Газа. По их словам, активиста давно контролировали силовые структуры из-за религиозной и общественной активности, а дело носит показательный характер.

Соратники утверждают, что за полгода через связанные с ним инициативы было собрано около 400 млн рублей на гуманитарную помощь Газе, что привлекло внимание силовиков. Отдельный эпизод касается изъятия около 15,7 млн рублей, которые, по словам источников, в итоге были направлены не на помощь Газе, а на нужды СВО. Власти официально это не комментировали, а «Кавказский узел» ожидает ответа муфтията региона на обвинения в причастности к нецелевому использованию этих средств.

Айбазов находится в настоящее время в СИЗО. Продление стражи 12 февраля проходило по видеоконференцсвязи из СИЗО Черкесска, сообщили родные корреспонденту «Кавказского узла».

«Меру пресечения продлили на шесть месяцев, однако нам не известно до какого числа. Само заседание проходило по видеоконференцсвязи, Рустэма в суд не этапировали», - сообщил родственник.

Суд объявил перерыв до 18 февраля, говорится в карточке дела на сайте Южного окружного военного суда. По информации родных, к следующему заседанию Айбазова планируют этапировать в Ростов-на-Дону.

Близкие: сборы на Газу напрямую связаны с преследованием Айбазова

10 февраля в Карачаево-Черкесии были задержаны четверо волонтеров, занимавшихся вместе с Рустэмом сборами средств для помощи Газе, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» местный активист на условии анонимности.

«Активист по сбору помощи для Газы, также был админом WhatsApp**-групп для помощи Газе, был задержан и его закрыли по аналогичному обвинению как Рустэма, остальных админов силовики тоже забрали, но потом отпустили и сказали если вы будете активничать - будете следующими. Их забрали 10 февраля», - рассказал источник.

Это еще одно подтверждение версии, что Рустэма преследуют за сбор денег для помощи Газе, сказал корреспонденту «Кавказского узла» родственник Айбазова, попросивший не называть его имени.

«Он последние восемь лет своей жизни занимался грузоперевозками: на «Газели» ездил по маршруту Черкесск — Москва, Москва — Черкесск. В одной из таких поездок в Москву он, просматривая Telegram, в одном из каналов наткнулся на пост одной из сестер (по вере). Она писала, что находится в лагере Аль-Холь — лагере для беженцев — и нуждается в помощи. Помощь требовалась в виде продовольствия: еда, вода для нее и детей и так далее. Ситуация вызвала у него определенные эмоции, потому что он человек сострадательный и, имея возможность, не мог пройти мимо чужой беды. Он спросил, каким образом ей можно помочь, на что она ответила, что можно отправить помощь в виде криптовалюты. На тот момент он понятия не имел, что такое криптовалюта. Это был 2024 год. Он сказал девушке, что у него есть карта Сбербанка и он может совершить перевод на Сбер», - рассказал собеседник со слов Рустэма Айбазова.

Он перевел в первый раз 5 000 рублей, во второй раз 5 000 рублей, в третий раз 7 500. В итоге ему предъявили обвинение в финансировании терроризма относительно трех переводов, которые действительно имели место в 2024 году

Девушка, со слов мужчины, предоставила реквизиты «брата», не уточнив, кровного или нет.

"Он даже не предполагал, что завтра это может стать вопросом финансирования чего-то террористического. Во-первых, это сестра. Во-вторых, она в лагере для беженцев. В-третьих, он не обладал никакой информацией о том, кто она и что там у нее за история. И в-четвертых: как она может быть террористом, если находится в лагере для беженцев, то есть фактически в плену? Пленный человек как вообще может быть террористом? Такой логикой руководствовался Рустэм. Без задних мыслей он перевел в первый раз 5 000 рублей, во второй раз 5 000 рублей, в третий раз 7 500. В итоге ему предъявили обвинение в финансировании терроризма относительно трех переводов, которые действительно имели место в 2024 году", - рассказал он.

В дальнейшем с женщиной из лагеря беженцев, которая просила о помощи, у него связи не было. "Это было разовое знакомство. Попросила о помощи — он помог, чем мог. На тот момент он не занимался какой-то системной благотворительной деятельностью: это была его личная посильная помощь. И на этом все забылось. Он даже не мог вспомнить об этох переводах, потому что не придал этому ни малейшего значения», - говорит родственник.

После предъявления обвинение, следствие сообщило родным, что человек, которому Айбазов переводил средства, чеченец по-национальности, молодой парень, также задержан где-то за три-четыре месяца до Рустэма.

"Он дал признательные показания, что давно занимался «спонсированием терроризма», в частности «Исламского государства*», и так далее. И что эти женщины, которые находятся в лагере, — а их не одна, их огромное количество, — он снабжал своими реквизитами и говорил, что если кто-то хочет помочь, то пусть передают его реквизиты и так далее», - говорит родственник.

Он настаивает на своей невиновности, потому что понимает, что сам факт перевода не является преступлением

Айбазов, со слов родных, не отрицает сами переводы, однако он отрицает какое-либо финансирование терроризма и умысел на совершение этого.

«Адвокат по назначению, участвовавший в первом допросе, не разъяснил ему разницу между переводом средств и умыслом, фактически склонил к признанию вины, на том основании, что он не отрицает перевод средств. Фактически же никакого финансирования терроризма он не осуществлял, потому что террористические образования ни в каком виде он не признает и не одобряет. Потому сейчас он настаивает на своей невиновности, потому что понимает, что сам факт перевода не является преступлением. Сейчас он говорит, что никакого преступления не совершал, никакого финансирования терроризма не осуществлял, а лишь оказал посильную помощь сестре, которая нуждалась в еде и питье вместе со своими детьми. Это и его и наша позиция», - сказал родственник.

Говоря же о версии следствия, родные указывают на сомнительность показаний скрытых свидетелей, а также заинтересованных в исходе дела силовиков и зависимых от них лиц.

«У них есть скрытый свидетель, который утверждает, что в 2024 году на какой-то стоянке одного из торговых центров он увидел Рустэма в компании еще двух братьев, и они там якобы бурно обсуждали какие-то вопросы, а он начал подслушивать. В итоге он говорит, что эти двое обращались ко Рустэму по имени Абу Хамза. А он взял эту кунью 1 (его старшего сына зовут Хамза) начиная с марта 2025 года, то есть с месяца Рамадан, чтобы в соцсетях, в WhatsApp** группах и так далее было звучное имя. И с тех пор его знают как Хамзу. Но никак не с 2024 года — только с марта 2025-го. Свидетель же утверждает, что в 2024 году его уже так называли. То есть это их первый «прокол». Во-вторых, они считают, что можно будет легко поверить в чушь, что они во весь голос обсуждали, что Рустэм осуществляет финансирование терроризма «Исламского государства*», прямо такими словами. Это, честно говоря, смешно: кто, во-первых, во весь голос говорит о таком, а во-вторых, употребляет вот эти термины — «ИГИЛ*», «Исламское государство*», и так далее. Чтобы что-то обсуждать относительно таких вещей, необязательно впадать в такие подробности. Вот такого рода показания у них от «скрытого свидетеля», - рассказал родственник.

Еще одним свидетелем следствия является оперуполномоченный ФСБ, который показывает, что с 2016 года Рустэм проникся идеологией ИГ* и до 2024 года вынашивал преступный умысел, включавший финансирование терроризма, которое, в итоге, выразилось в переводе 17 500 рублей, говорит собеседник.

«Человек, который с 2016 года якобы проникся идеологией, сидит и думает, как помочь, и только в 2024 году у него появляется «возможность», и он не придумывает ничего лучше, чем перевести со своей карты Сбербанка на карту Сбербанка. Человек, который «проникся идеологией», человек, который понимает, что за это могут посадить. И к 2024 году таких дел было сотни, о чем знали уже все. Сотрудник говорит, что «ими было проведено глубокое расследование, детали которого составляют государственную тайну» и что они выяснили, что «Айбазов умышленно, зная, переводил эти средства». Защитой было подано ходатайство о привлечении свидетелей защиты — десяти человек, совершенно разных, которые знали его до и после начала благотворительной активности и могли подтвердить, что как Абу Хамзу его не знали до того момента, пока он не начал активно помогать палестинцам Газы. Ходатайство было отклонено», - заключил родственник.

Супруга Айбазова рассказала о неправовом поведении силовиков во время обыска

Как задержание Айбазова, так и процессуальные действия в отношении него проходили со множеством нарушений уголовно-процессуального закона и с превышением полномочий сотрудников силовых структур, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» супруга Айбазова.

Дети, до сих пор, вспоминая, говорят, что «к нам пришли эти злодеи с автоматами». Их на самом деле было человек 50 на пяти транспортных средствах

«Следователь указывает в протоколе, что его задержали где-то в 18.00 вечера, а на самом деле в 6.20 утра и их было очень много, они орали несмотря на то, что у нас были дома трое маленьких детей. Дети очень сильно плакали. Дети, до сих пор, вспоминая, говорят, что «к нам пришли эти злодеи с автоматами». Их на самом деле было человек 50 на пяти транспортных средствах, две Газели и легковые около 3-4 машин. Они ничего мне не сказали, кто они и куда его везут. Они были у нас где-то до 11.00 часов дня, все это время мы сидели под «охраной» человека с автоматом и в маске. Все были в масках, на их лбах горели прожектора, так как было еще очень темно, и они кричали как бешеные, открывали шкафы, проверили, заранее зная, что ничего там и никого нет», - рассказала супруга Айбазова.

Она также указала на фабрикацию показаний ключевых свидетелей обвинения, в частности утверждение скрытого свидетеля о том, что он слышал, как Рустэма называли Абу Хамзой еще в 2024 году.

«До 25 марта прошлого года он был просто Рустэм. Я лично делала фандрайзинговые картинки с призывами помощи для жителей Газы, мы распространяли их среди своих контактов. С 25 марта мы начали подписывать его Абу Хамза, для больше узнаваемости. И с этого момента те, кто с ним познакомились знали его именно по этому имени», - рассказала девушка, опровергая показания скрытого свидетеля.

Семья предоставила в распоряжение «Кавказского узла» несколько вариантов агитационных картинок, где в исходящих данных файлов видно, что картинка, где контакты Айбазова подписываются именем Рустэм датируется 24 марта 2025 года, а с именем Абу Хамза – начиная с 25 марта 2025 года.

Также супруга Айбазова указывает, что в торговый центр, который фигурирует в показаниях скрытого свидетеля, где Айбазов якобы рассказывал о финансировании ИГ*, ее супруг поехал по ее просьбе.

«В изъятых у нас дома телефонах есть моя переписка с Рустамом, где я прошу его заехать как раз в тот в торговый центр [о котором идет речь в показаниях]. Это было в конце августа, мы вернулись с семьей с моря с Абхазии, надо было готовить детей к школе, и я писала Рустэму заехать в ТЦ. Вот этот визит в ТЦ они описывают, как конспирологическую встречу заговорщиков, разговор которых случайно был подслушан случайным свидетелем, которого затем следователи случайно нашли для получения у него нужных показаний», - рассказала супруга Айбазова.

Она отмечает тяжелые психологические последствия для психики детей после визита силовиков к ним в дом.

«Дети до сих пор не отошли от этого шока. Когда к нам пришли устанавливать Wi-Fi, пятилетний сын прятался за моей спиной, увидев чужих дядек. Они каждую ночь делают дуа Аллаху, чтобы Он наказал их за то, что они с нами сделали, тем более дети болели и двери они наши чуть ли не вырвали, было 6.00 утра. Всем этим действиям есть и свидетели, наши соседи. Психологическое состояние детей очень изменилось. Мы стали даже чаще болеть, они стали плаксивые, по пустякам даже плачут. Младшие постоянно спрашивают перед сном: «А придут ли эти злодеи снова в масках и с автоматами»? Я пытаюсь успокаивать, ночью просыпаются часто, смотрят по сторонам, боятся теней и звуков, очень часто вспоминают про это утро. Я не могу их оставить и выйти работать, живем на детские пособия. До этого тоже на них жили примерно 5 месяцев до 20 сентября, поскольку отец семейство и день и ночь пытался помочь жителям Палестины. Пытаемся экономить сейчас, очень сложно. Мы живем на окраине села и в зимнее время особенно страшно и тяжело. Надеемся на то, что любящий отец вернется к нам в скором времени в благоденствии», - заключила Айбазова.

* запрещенная в России террористическая организация.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.