Кавказский узел

19:05, 21 мая 2026

Участники митинга в Черкесске подчеркнули необходимость хранить память о Кавказской войне

Участники митинга в Черкесске. 21 мая 2026 г. Фото: https://t.me/citycherkessk/14147

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сохранение памяти о жертвах Кавказской войны служит напоминанием о ценности мира. Траурные акции, которые прошли в этот день, демонстрируют связь между прошлым и настоящим черкесского этноса, рассказали участники митинга в Черкесске.

Как писал "Кавказский узел", жители Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи ежегодно отмечают годовщину окончания Кавказской войны памятными мероприятиями. В Нальчике 20 мая прошел траурный митинг, а вечером активисты, собравшиеся у памятника "Древо жизни", зажгли 101 свечу. Сегодня в Нальчике прошло шествие, его участники шли только по тротуарам.  и траурный митинг. За неделю до дня памяти жертв Кавказской войны силовики начали массово вручать жителям Кабардино-Балкарии предостережения о недопустимости участия в шествии, посвященном этой дате. Власти в Кабардино-Балкарии искусственно ограничивают шествие по случаю окончания Кавказской войны, но запреты и предупреждения лишь способствуют увеличению числа участников шествия, заявили активисты и правозащитники. 

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла". Завершение войны ознаменовал парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года. Об этом событии рассказывает материал "Кавказского узла" "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов". 

21 мая в Черкесске прошли траурные мероприятия в память о жертвах Кавказской войны. Памятные акции начались в 11:30 мск с траурного митинга у памятника жертвам Кавказской войны, где собравшиеся почтили память погибших и депортированных соотечественников. Ровно в полдень в республике была объявлена общенациональная минута молчания. Завершится день памяти вечерней акцией «Реквием» у подножия мемориала, в ходе которой активисты зажгут памятные свечи, передал корреспондент "Кавказского узла".

Участие в траурном митинге является священным долгом для каждой черкесской семьи, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» 42-летний местный житель Аслан.

По его словам, трагедия Кавказской войны оставила глубокий след в истории его рода, так как его предки были вынуждены покинуть родные земли и уйти в Османскую империю, и лишь спустя поколения часть семьи смогла вернуться на родину.

«Подобные мероприятия помогают сохранять национальную идентичность в условиях глобализации. Для нас это не просто историческая дата, это день нашей общей боли и одновременно день стойкости нашего народа, который мы обязаны передать детям», - сказал он.

Ежегодное проведение Дня памяти и скорби необходимо для сохранения исторической памяти, убеждена жительница Черкесска Фатима, пришедшая к мемориалу вместе с внуками.Она рассказала, что в ее семье из поколения в поколение передавались истории о лишениях в результате Кавказской войны. 

«Без знания трагических страниц прошлого невозможно построить стабильное будущее для новых поколений. Такие официальные памятные акции важны для того, чтобы трагедия целого народа не предавалась забвению, потому что если ты не знаешь свое прошлое, то ты не будешь знать свое будущее», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Траурные акции способствуют консолидации черкесской молодежи, считает 23-летний активист Мурат.

«Молодые люди приходят сюда осознанно, а не по принуждению, так как чувствуют личную ответственность за сохранение культурного и исторического наследия своего народа. Такие акции наглядно демонстрируют связь между прошлым и настоящим черкесского этноса», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Чтить память жертв Кавказской войны важно для поддержания межнационального взаимопонимания в регионе, рассказал активист Тимур Жужуев.

«День памяти и скорби не должен восприниматься как повод для эскалации напряженности, а напротив, призван служить напоминанием о ценности мира и недопустимости повторения военных катастроф. Признание исторической трагедии и ежегодные уважительные акции памяти помогают укреплять доверие между всеми народами, населяющими Северный Кавказ», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Ежегодное проведение Дня памяти и скорби имеет ключевое значение для осмысления исторического пути черкесского этноса и его будущего, считает историк, пожелавший остаться неназванным.  

«Обращение к трагическим страницам прошлого в этот день не должно вести к изоляции или конфронтации, а призвано служить гуманитарным ориентиром для общества. Сохранение памяти о жертвах войны позволяет извлечь важные уроки, которые необходимы для недопущения подобных катастроф в будущем. Уважение к общей исторической боли способствует укреплению межнационального диалога и помогает выстраивать долгосрочные, стабильные отношения внутри современной России», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

