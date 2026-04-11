Боец из Карачаево-Черкесии убит в зоне СВО

Алибек Шукуров, отец семерых детей, убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 194 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", к 20 марта власти и силовики признали убитыми в специальной военной операции как минимум 193 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Алибек Шукуров убит в зоне боевых действий, сообщила сегодня администрация Усть-Джегутинского района. Он 17 декабря 1980 года в Карачаево-Черкесской Республике. В разные годы проживал в Узбекистане и Таджикистане, затем вернулся на родину. В 2005 году создал семью, воспитывал семерых детей. 15 марта 2024 года заключил контракт с Министерством обороны России. Служил рядовым, был штурмовиком, позывной «Домбай»

26 августа 2024 года, выполняя боевую задачу, получил ранение при спасении сослуживцев. После лечения 24 декабря 2024 года вновь отправился в зону боевых действий. 3 марта 2025 года пропал без вести, впоследствии признан погибшим. Награждён орденом Мужества, медалью Суворова и медалью участника специальной военной операции (посмертно).

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне СВО не менее 194 бойцов из Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее, в октябре 2025 года, власти Усть-Джегутинского района сообщили, что в военной операции убит Таулан Герюгов .

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.