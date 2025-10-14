×

Кавказский узел

18:47, 14 октября 2025

Военный из Карачаево-Черкесии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Таулан Герюгов из Усть-Джегутинского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена как минимум 163 убитых там военнослужащих из Карачаево-Черкесии. 

Как писал "Кавказский узел", к 13 октября чиновники и силовики официально назвали убитыми на Украине не менее 7659 бойцов из регионов юга России, в том числе 162 - из Карачаево-Черкесии. 

Имя очередного убитого на Украине военного из Карачаево-Черкесии озвучила администрация Усть-Джегутинского района республики. Таулан Герюгов - уроженец станицы Красногорской, в местной школе открыта мемориальная доска с его именем. Матери убитого на церемонии открытия доски вручили посмертную награду Герюгова - медаль Жукова. 

Герюгов родился 19 июля 2000 года, после окончания школы учился в колледже индустрии и туризма, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета. Был убит в зоне боев на Украине в возрасте 23 лет, 1 июля 2024 года, следует из информации на доске.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 163 военнослужащих из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции.

Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Автор: "Кавказский узел"

