Военный из Карачаево-Черкесии убит на Украине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Таулан Герюгов из Усть-Джегутинского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена как минимум 163 убитых там военнослужащих из Карачаево-Черкесии.
Как писал "Кавказский узел", к 13 октября чиновники и силовики официально назвали убитыми на Украине не менее 7659 бойцов из регионов юга России, в том числе 162 - из Карачаево-Черкесии.
Имя очередного убитого на Украине военного из Карачаево-Черкесии озвучила администрация Усть-Джегутинского района республики. Таулан Герюгов - уроженец станицы Красногорской, в местной школе открыта мемориальная доска с его именем. Матери убитого на церемонии открытия доски вручили посмертную награду Герюгова - медаль Жукова.
Герюгов родился 19 июля 2000 года, после окончания школы учился в колледже индустрии и туризма, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета. Был убит в зоне боев на Украине в возрасте 23 лет, 1 июля 2024 года, следует из информации на доске.
Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 163 военнослужащих из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции.
Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.