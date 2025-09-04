×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:58, 4 сентября 2025

Дошло до суда дело о смерти пациента рехаба в Каспийске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи направили в суд дело сотрудника реабилитационного центра в Каспийске, обвиняемого в незаконном лишении пациента свободы и избиении его до смерти.

Как писал "Кавказский узел", 20 января Каспийский горсуд отправил под стражу сотрудника реабилитационного центра, задержанного по делу о смерти пациента. Дело было возбуждено по статьям о незаконном лишении свободы (часть 3 статьи 127 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть пациента (часть 4 статьи 111 УК РФ), предусматривающих соответственно до восьми лет и до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, сотрудник рехаба, понимая, что пациент нуждается в медпомощи, не стал обращаться в скорую помощь, а "с целью пресечения агрессивных действий" связал пациента и нанес удары "по различным частям тела". От полученных травм мужчина через некоторое время скончался.

Завершено расследование уголовного дела сотрудника реабилитационного центра в Каспийске, обвиняемого в незаконном лишении свободы (ч. 3 ст. 127 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть пациента (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщило сегодня на своем сайте управление СКР по Дагестану.

Изложенная в публикации итоговая версия следствия совпадает с первоначальной. "Предварительное следствие окончено, уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 марта Следком сообщил, что в Кабардино-Балкарии три сотрудника реабилитационного центра подозреваются в незаконном проникновении в жилище и незаконном лишении свободы. По версии следствия, они выбили дверь квартиры сбежавшего пациента и в наручниках доставили его в рехаб в Чегеме, где затем незаконно удерживали.

Руководитель реабилитационного центра объяснил задержание пациента просьбами его близких. Однако юристы указали, что действия сотрудников рехаба вошли в противоречие с законами. Рехаб – это не медицинское учреждение, а своеобразная "передержка", где в качестве сотрудников часто работают те, кто сам раньше прошел через подобную практику, заметил, в частности, председатель адвокатской коллегии "Лунев и партнеры" Алексей Лунев. "Поэтому никаких прав на наручники и принудительную доставку, конечно, [у этих сотрудников] нет", - сказал он "Кавказскому узлу".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
04:42, 4 сентября 2025
Сочинский аэропорт возобновил работу
22:51, 3 сентября 2025
Жена Полада Гасанова выразила тревогу за его жизнь
21:37, 3 сентября 2025
Боец из Дагестана убит в боевых действиях
20:01, 3 сентября 2025
Суд изъял у бывшего главы правительства Карачаево-Черкесии имущество на 41 млрд рублей
19:07, 3 сентября 2025
Суд в Москве продлил до ноября арест блогера Маркаряна
08:22, 3 сентября 2025
Боец из Калмыкии убит в военной операции
Все события дня
Новости
Каски военных. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:38, 4 сентября 2025
Власти Дагестана назвали имена 13 убитых на Украине военных
Мужская рука с пистолетом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:39, 4 сентября 2025
Житель Дагестана арестован после стрельбы в центре Махачкалы
04:42, 4 сентября 2025
Сочинский аэропорт возобновил работу
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:50, 4 сентября 2025
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
Одно из зданий, где учатся дети в селе Гюхряг, покрыто трещинами. Стоп-кадр видео "Новое дело" от 03.09.25, https://t.me/novoedelo/34062.
00:51, 4 сентября 2025
Жители дагестанского села пожаловались на состояние школы
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Все блоги
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Блогеры
Фото
23:33, 8 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Про Мишу и Гришу. Как в Дагестане решают судьбу двух медведей
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Жители Грозного во время встречи с мэром. 3 сентября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/grozmerr/4691
04 сентября 2025, 11:33
Пользователи соцсетей сочли увольнение чиновника неэффективным способом решения проблем ЖКХ

Юлия Вишневецкая. Фото: https://memorialcenter.org/
03 сентября 2025, 16:55
Вишневецкая добилась компенсации за задержание в Махачкале

Траурные мероприятия в Беслане. 3 сентября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/sapa_15/7234
03 сентября 2025, 15:16
В Беслане прошли крестный ход и траурная акция в память о погибших заложниках

Беспилотники. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная с помощью ИИ в программе Copilot
03 сентября 2025, 13:19
Четыре дома пострадали в Краснодарском крае после налета дронов

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше