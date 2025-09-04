Дошло до суда дело о смерти пациента рехаба в Каспийске

Следователи направили в суд дело сотрудника реабилитационного центра в Каспийске, обвиняемого в незаконном лишении пациента свободы и избиении его до смерти.

Как писал "Кавказский узел", 20 января Каспийский горсуд отправил под стражу сотрудника реабилитационного центра, задержанного по делу о смерти пациента. Дело было возбуждено по статьям о незаконном лишении свободы (часть 3 статьи 127 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть пациента (часть 4 статьи 111 УК РФ), предусматривающих соответственно до восьми лет и до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, сотрудник рехаба, понимая, что пациент нуждается в медпомощи, не стал обращаться в скорую помощь, а "с целью пресечения агрессивных действий" связал пациента и нанес удары "по различным частям тела". От полученных травм мужчина через некоторое время скончался.

Завершено расследование уголовного дела сотрудника реабилитационного центра в Каспийске, обвиняемого в незаконном лишении свободы (ч. 3 ст. 127 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть пациента (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщило сегодня на своем сайте управление СКР по Дагестану.

Изложенная в публикации итоговая версия следствия совпадает с первоначальной. "Предварительное следствие окончено, уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 марта Следком сообщил, что в Кабардино-Балкарии три сотрудника реабилитационного центра подозреваются в незаконном проникновении в жилище и незаконном лишении свободы. По версии следствия, они выбили дверь квартиры сбежавшего пациента и в наручниках доставили его в рехаб в Чегеме, где затем незаконно удерживали.

Руководитель реабилитационного центра объяснил задержание пациента просьбами его близких. Однако юристы указали, что действия сотрудников рехаба вошли в противоречие с законами. Рехаб – это не медицинское учреждение, а своеобразная "передержка", где в качестве сотрудников часто работают те, кто сам раньше прошел через подобную практику, заметил, в частности, председатель адвокатской коллегии "Лунев и партнеры" Алексей Лунев. "Поэтому никаких прав на наручники и принудительную доставку, конечно, [у этих сотрудников] нет", - сказал он "Кавказскому узлу".