Юристы сочли нарушением задержание в Тырныаузе пациента рехаба

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Руководитель реабилитационного центра объяснил задержание пациента в Тырныаузе просьбами близких. Действия сотрудников рехаба вошли в противоречие с законами, указали юристы.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта Следком сообщил, что три сотрудника реабилитационного центра подозреваются в незаконном проникновении в жилище и незаконном лишении свободы. По версии следствия, 13 марта в Тырныаузе они выбили дверь в квартиру сбежавшего пациента и в наручниках доставили его в рехаб в Чегеме, где затем незаконно удерживали.

Руководитель рехаба объяснил визит сотрудников к пациенту просьбами близких

Пациента реабилитационного центра в Чегеме, самовольно покинувшего рехаб, сотрудники центра разыскивали по просьбе его родственников - матери, сестры и брата, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель центра Ислам.

Мать и сестра стали нам звонить и просить, чтобы мы нашли его

"Месяц назад ко мне обратилась мать молодого человека, жителя Чегем-2, злоупотребляющего наркотическими средствами. Она заключила с нами договор, сам пациент также собственноручно подписал с нами договор и расписку, все подтверждающие документы в соответствии с требованиями закона и правилами нашей работы у нас имеются. Мы начали с ним работать, вести психологическую терапию, а он спустя некоторое время сбежал из центра и пропал. Его не было пять дней. При этом он не поехал домой, но был на связи с родными. Мать и сестра стали нам звонить и просить, чтобы мы нашли его и вернули домой, так как они узнали, что он снова начал употреблять наркотики и это угрожало его жизни. Они же подсказали, где он может быть. Пациент находился в одном из общежитий Тырныауза у своей сожительницы, совместно с которой употреблял наркотики до обращения к нам в центр. Мать попросила забрать его оттуда", - рассказал он.

По словам Ислама, в центре работает односельчанин молодого человека, ранее прошедший курс лечения от аналогичной зависимости и затем ставший сотрудником. Он вместе с другими сотрудниками поехал в Тырныауз.

Я сразу позвонил, чтобы они вернулись с пациентом в отдел полиции и пояснили, что никакого похищения не было

"Когда работники центра приехали, и сам пациент, и его сожительница были под воздействием веществ. После того как наши сотрудники вывели его из этого притона, его сожительница пошла в полицию и написала заявление. Когда сотрудники центра везли пациента домой по просьбе его родных, мне позвонили из полиции и сообщили, что сожительница написала заявление о похищении. Я сразу позвонил [односельчанину пациента], чтобы они вернулись с пациентом в отдел полиции и пояснили, что никакого похищения не было. Также я сразу сообщил его родственникам о данном инциденте", - рассказал руководитель центра.

Он отметил, что лечение в центре исключительно добровольное, а в данном случае сотрудники центра действовали по просьбе матери пациента и в его интересах.

Реабилитационный центр имеет два филиала: второй располагается в Ингушетии. В центре проходят лечение люди, желающие избавиться от алкогольной и наркотической зависимости и от игромании. Реабилитация проводится по индивидуальным программам с акцентом на убеждение и восстановление человека как личности, рассказал руководитель центра.

У сотрудников рехабов нет права применять наручники и принудительно увозить людей

Применение к пациентам спецсредств, в том числе наручников, недопустимо, указал президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. "У нас здравоохранение регулируется ФЗ № 323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", и там никакие подобные средства не прописаны", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что и принудительное возвращение в клинику возможно лишь в случае наличия решения суда.

Помимо уголовного наказания сотрудников рехаба, суд может запретить заниматься врачебной деятельностью или работать в сфере медицинских услуг, но этот запрет будет сложно контролировать, отметил он. "Человек может переехать в другой регион и даже перейти в другую организацию, и всё. У нас нет единой базы по таким людям, а на проверки Росздравнадзора наложен мораторий до 2030 года", - сказал Александр Саверский. По его словам, под удар может попасть и сам рехаб, у которого могут отозвать лицензию на оказание услуг.

Никаких прав на наручники и принудительную доставку, конечно, [у этих сотрудников] нет

Рехаб – это не медицинское учреждение, а своеобразная "передержка", где в качестве сотрудников часто работают те, кто сам раньше прошел через подобную практику, заметил в свою очередь председатель адвокатской коллегии "Лунев и партнеры" Алексей Лунев. "Поэтому никаких прав на наручники и принудительную доставку, конечно, [у этих сотрудников] нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, описанные следствием действия сотрудников рехаба "граничат с похищением человека". При этом статьи УК, по которым было возбуждено уголовное дело, на практике применяются, хотя и не очень часто. "Обычно это бывает в коммерческой деятельности, когда контрагенты проявляют, скажем так, самоуправство", - подчеркнул он.

Что касается самого рехаба, то его руководство может быть привлечено к уголовной ответственности как соучастники, если будет установлено, что они давали прямые указания на похищение. Сам же рехаб как юридическое лицо может быть привлечен к административной ответственности, если совершено административное преступление, рассказал адвокат.

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