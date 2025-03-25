Сотрудники рехаба в Чегеме заподозрены в незаконном удержании пациента

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Уголовное дело о незаконном проникновении в квартиру и лишении свободы пациента расследуется в Кабардино-Балкарии. По версии следствия, сотрудники реабилитационного центра выбили дверь в квартиру сбежавшего пациента и в наручниках доставили его в рехаб.

Следственный отдел по Эльбрусскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике начал расследование уголовного дела в отношении троих сотрудников реабилитационного центра. Они подозреваются в незаконном проникновении в жилище (часть 1 статьи 139 УК РФ) и незаконном лишении свободы (часть 2 статьи 127 УК РФ), сообщило сегодня управление Следкома по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, 13 марта 2025 года трое сотрудников частного реабилитационного центра с целью возвращения самовольно покинувшего учреждение пациента прибыли к нему домой в Тырныауз Эльбрусского района. Убедившись, что мужчина находится дома, они выбили дверь его квартиры, надели на него наручники и против его воли усадили в автомашину, доставив в реабилитационный центр, расположенный в городе Чегем Чегемского района, где в дальнейшем незаконно удерживали мужчину, говорится в сообщении.

Деятельность рехабов практически не контролируется, такие учреждения не обязаны иметь лицензии, рассказал ранее "Кавказскому узлу" юрист Осип Дроздовский.

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