Недоверие к врачам стало фактором популярности рехабов в Дагестане
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Частные реабилитационные центры позиционируются как социальные учреждения и пользуются популярностью на фоне недоверия жителей Дагестана к врачам лицензированных медучреждений. Однако реабилитанты рискуют столкнуться с некачественными услугами и злоупотреблениями персонала, прокомментировали юристы, правозащитник и журналист смерть пациента рехаба в Махачкале.
Как писал "Кавказский узел", Советский райсуд Махачкалы отправил под арест четырех сотрудников коммерческого реабилитационного центра "Возрождение", обвиняемых в похищении человека, истязании и незаконном лишении свободы, повлекшем смерть потерпевшего.
По данным следствия, погибший попал в махачкалинский рехаб в январе 2024 года по инициативе супруги, за его "лечение" семья заплатила 70 тысяч рублей. В центре его лишили свободы передвижения и общения, также к нему "применялись методы психологического давления и физического насилия с использованием наручников". Следком заявлял, что "под видом оказания реабилитационной помощи подозреваемые помещали людей в центр и удерживали их против воли с целью получения денежных средств от родственников".
Фамилия погибшего была Шамсудинов, и его должны были лечить от алкоголизма, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Арсен Шабанов, представляющий интересы семьи погибшего. «Это был самый обычный человек. Но его связали и забили. Сам центр – такой дом частный, помещения довольно аккуратные», - сказал он.
По словам адвоката, использованная в сообщении Следственного комитета фраза о действиях «с целью получения денежных средств от родственников» подразумевала оплату услуг, а не вымогательство.
У персонала обычно нет медицинского образования
Арсен Шабанов отметил, что не понимает, почему люди обращаются в рехабы. «Там у персонала обычно нет медицинского образования. При этом они одинаково «лечат» и алкоголиков, и наркоманов и, например, лудоманов. Возможно, потому, что рехабы позиционируют себя не как медицинские организации, а как такой «взрослы сад», где оставляют человека, как в детском саду оставляли ребенка, чтобы его кормили, за ним ухаживали и социализировали», - сказал он.
В начале сентября было передано в суд дело сотрудника реабилитационного центра в Каспийске, также обвиняемого в незаконном лишении свободы и смерти пациента. По версии следствия, сотрудник рехаба, понимая, что пациент нуждается в медпомощи, не стал обращаться в скорую помощь, а связал его и избил. От полученных травм мужчина скончался.
Жители Дагестана обращаются в рехабы, «поскольку не верят в эффективность официальных клиник», сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель правозащитной организации «Монитор пациента» Зиявудин Увайсов.
По его мнению, невмешательство властей в деятельность рехабов объясняется стремлением руководства рехабов не допускать серьезных нарушений в работе.
В Дагестане рехабы стали популярными, потому что обычные психиатрические больницы малоэффективны и туда нельзя поместить человека без его согласия
Рехабы - вполне официально существующие организации, указал дагестанский журналист, попросивший не публиковать его имя. "Лицензии на их деятельность, если не ошибаюсь, выдает Минтруд. Это как бы не медицинские, а социальные учреждения. В Дагестане рехабы стали популярными, потому что обычные психиатрические больницы малоэффективны и туда нельзя поместить человека без его согласия. Тут же этот момент обходят, беря согласие родственников, которые на все согласны, главное, чтобы излечили человека от наркозависимости", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".
Кроме того, рехабы "стали хорошим бизнесом", отметил журналист. "Многие «выпускники» рехабов стали открывать свои и привлекать клиентуру. Плата за содержание в рехабе высокая, окупается легко, а требования к рехабу по квадратуре [площади помещения], условиям пребывания и прочему легко обходятся… Кроме того, рехаб – денежный бизнес, в целом, считается, что приносит пользу", - сказал он.
Значительная часть клиентуры рехабов все-таки становится на путь исправления, подчеркнул журналист. «Но с рехабом надо угадать. Есть те, где просто практикуют насилие, а есть те, где через личный пример и работу психологов добиваются результата», - заключил он.
Пациентов незаконно удерживают в центрах под предлогом «незавершенной терапии»
Практика принуждения пациентов к подписанию документов о добровольном согласии на содержание в реабилитационных центрах продолжает существовать, рассказал медицинский юрист Асад, попросивший не публиковать его фамилию. «Согласно материалам уголовных дел, в ряде центров пациентов фактически принуждают подписывать соглашения на реабилитацию против их воли. Данная практика представляет собой серьезное нарушение принципа добровольности медицинской помощи, закрепленного в ст. 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Примеры из практики показывают, что после принуждения к подписанию документов пациентов незаконно удерживают в центрах под предлогом «незавершенной терапии». По версии следствия, действующие от имени частных реабилитационных центров лица навязывают услуги по якобы медицинской реабилитации, а затем незаконно удерживают граждан, взимая плату за услуги», - рассказал он.
Наблюдается и проблема невысоких требований к открытию реабилитационных центров без получения медицинской лицензии, отметил юрист. «Многие реабилитационные центры работают без соответствующих разрешений, что создает правовую неопределенность. […] Некоторые центры позиционируют себя как предоставляющие только социальные услуги, что не требует медицинской лицензии, но фактически оказывают медицинские услуги», - указал Асад.
По его словам, надзор за деятельностью частных реабилитационных центров осуществляют Росздравнадзор (лицензирование и контроль медицинской деятельности), региональные органы здравоохранения (лицензирование организаций, не подведомственных Росздравнадзору), Роспотребнадзор (санитарно-эпидемиологический надзор), МВД (проверки соблюдения требований безопасности и выявления противоправной деятельности), прокуратура (общий надзор за соблюдением законности).
"При получении информации о противоправной деятельности реабилитационных центров и неприятии мер должностные лица могут быть привлечены к ответственности по ст. 293 УК РФ («Халатность») - за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее существенное нарушение прав граждан, а также по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий или бездействие сотрудников полиции»). Граждане имеют право жаловаться на бездействие сотрудников полиции в вышестоящие органы, прокуратуру или суд", - рассказал юрист.
Он также пояснил, чем различаются принудительное лечение по решению суда и незаконное лишение свободы в рехабах. "Законное принудительное лечение возможно только в строго определенных случаях и по решению суда. Основания для законного принуждения: совершение общественно опасного деяния в состоянии невменяемости (статьи 97-104 УК РФ), психическое расстройство, делающее лицо опасным для себя или окружающих (закон РФ «О психиатрической помощи»), решение суда о принудительном лечении как мере медицинского характера. Незаконное лишение свободы в реабилитационных центрах квалифицируется как преступление, когда отсутствует судебное решение о принудительном лечении, пациент удерживается против воли под предлогом «лечения», применяется принуждение без законных оснований", - перечислил юрист.
По его словам, в частных рехабах эта граница нарушается зачастую из-за отсутствия четкого правового регулирования деятельности частных реабилитационных центров, коммерческой заинтересованности в удержании пациентов, недостаточного контроля со стороны надзорных органов и правовой неграмотности пациентов и их родственников относительно требований к добровольности лечения.
Во многих случаях работники рехабов превышают свои полномочия
"Практика показывает, что во многих случаях работники рехабов превышают свои полномочия, применяя методы, граничащие с пытками, и удерживая людей против их воли. Это является прямым нарушением статьи 127 УК РФ и влечет уголовную ответственность за незаконное лишение свободы", - подчеркнул Асад.
Адвокат Даниил Лунев также отметил, что в рехабах практикуется принуждение пациентов к подписанию соглашения о пребывании. «Понятно, что эти люди, которых привозят родственники, особенно если они в состоянии алкогольного опьянения, сами никуда добровольно не пойдут. Поэтому им часто сначала делают укол, а потом, когда они уже более расслабленные – дают на подпись бумагу», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".
Он отметил, что в рехабах часто работают люди, которые ранее были там в качестве пациентов. По мнению адвоката, частные реабилитационные центры должны работать только под жестким контролем Минздрава.
источник: корреспондент "Кавказского узла"