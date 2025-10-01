Недоверие к врачам стало фактором популярности рехабов в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Частные реабилитационные центры позиционируются как социальные учреждения и пользуются популярностью на фоне недоверия жителей Дагестана к врачам лицензированных медучреждений. Однако реабилитанты рискуют столкнуться с некачественными услугами и злоупотреблениями персонала, прокомментировали юристы, правозащитник и журналист смерть пациента рехаба в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", Советский райсуд Махачкалы отправил под арест четырех сотрудников коммерческого реабилитационного центра "Возрождение", обвиняемых в похищении человека, истязании и незаконном лишении свободы, повлекшем смерть потерпевшего.

По данным следствия, погибший попал в махачкалинский рехаб в январе 2024 года по инициативе супруги, за его "лечение" семья заплатила 70 тысяч рублей. В центре его лишили свободы передвижения и общения, также к нему "применялись методы психологического давления и физического насилия с использованием наручников". Следком заявлял, что "под видом оказания реабилитационной помощи подозреваемые помещали людей в центр и удерживали их против воли с целью получения денежных средств от родственников".

Фамилия погибшего была Шамсудинов, и его должны были лечить от алкоголизма, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Арсен Шабанов, представляющий интересы семьи погибшего. «Это был самый обычный человек. Но его связали и забили. Сам центр – такой дом частный, помещения довольно аккуратные», - сказал он.

По словам адвоката, использованная в сообщении Следственного комитета фраза о действиях «с целью получения денежных средств от родственников» подразумевала оплату услуг, а не вымогательство.

У персонала обычно нет медицинского образования

Арсен Шабанов отметил, что не понимает, почему люди обращаются в рехабы. «Там у персонала обычно нет медицинского образования. При этом они одинаково «лечат» и алкоголиков, и наркоманов и, например, лудоманов. Возможно, потому, что рехабы позиционируют себя не как медицинские организации, а как такой «взрослы сад», где оставляют человека, как в детском саду оставляли ребенка, чтобы его кормили, за ним ухаживали и социализировали», - сказал он.

В начале сентября было передано в суд дело сотрудника реабилитационного центра в Каспийске, также обвиняемого в незаконном лишении свободы и смерти пациента. По версии следствия, сотрудник рехаба, понимая, что пациент нуждается в медпомощи, не стал обращаться в скорую помощь, а связал его и избил. От полученных травм мужчина скончался.

Жители Дагестана обращаются в рехабы, «поскольку не верят в эффективность официальных клиник», сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель правозащитной организации «Монитор пациента» Зиявудин Увайсов.

По его мнению, невмешательство властей в деятельность рехабов объясняется стремлением руководства рехабов не допускать серьезных нарушений в работе.

В Дагестане рехабы стали популярными, потому что обычные психиатрические больницы малоэффективны и туда нельзя поместить человека без его согласия

Рехабы - вполне официально существующие организации, указал дагестанский журналист, попросивший не публиковать его имя. "Лицензии на их деятельность, если не ошибаюсь, выдает Минтруд. Это как бы не медицинские, а социальные учреждения. В Дагестане рехабы стали популярными, потому что обычные психиатрические больницы малоэффективны и туда нельзя поместить человека без его согласия. Тут же этот момент обходят, беря согласие родственников, которые на все согласны, главное, чтобы излечили человека от наркозависимости", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, рехабы "стали хорошим бизнесом", отметил журналист. "Многие «выпускники» рехабов стали открывать свои и привлекать клиентуру. Плата за содержание в рехабе высокая, окупается легко, а требования к рехабу по квадратуре [площади помещения], условиям пребывания и прочему легко обходятся… Кроме того, рехаб – денежный бизнес, в целом, считается, что приносит пользу", - сказал он.

Значительная часть клиентуры рехабов все-таки становится на путь исправления, подчеркнул журналист. «Но с рехабом надо угадать. Есть те, где просто практикуют насилие, а есть те, где через личный пример и работу психологов добиваются результата», - заключил он.

Пациентов незаконно удерживают в центрах под предлогом «незавершенной терапии»

Практика принуждения пациентов к подписанию документов о добровольном согласии на содержание в реабилитационных центрах продолжает существовать, рассказал медицинский юрист Асад, попросивший не публиковать его фамилию. «Согласно материалам уголовных дел, в ряде центров пациентов фактически принуждают подписывать соглашения на реабилитацию против их воли. Данная практика представляет собой серьезное нарушение принципа добровольности медицинской помощи, закрепленного в ст. 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Примеры из практики показывают, что после принуждения к подписанию документов пациентов незаконно удерживают в центрах под предлогом «незавершенной терапии». По версии следствия, действующие от имени частных реабилитационных центров лица навязывают услуги по якобы медицинской реабилитации, а затем незаконно удерживают граждан, взимая плату за услуги», - рассказал он.

Наблюдается и проблема невысоких требований к открытию реабилитационных центров без получения медицинской лицензии, отметил юрист. «Многие реабилитационные центры работают без соответствующих разрешений, что создает правовую неопределенность. […] Некоторые центры позиционируют себя как предоставляющие только социальные услуги, что не требует медицинской лицензии, но фактически оказывают медицинские услуги», - указал Асад.

Случай Асхабова привлек внимание к неопределенности статуса рехабов В рехабе, куда попал дагестанец Магомед Асхабов, реабилитантов насильно заставляли подписывать соглашение, делали из них волонтеров, рассказала журналистка Светлана Анохина. Деятельность рехабов практически не контролируется, такие учреждения не обязаны иметь лицензии, отметил юрист Осип Дроздовский. Деятельность рехаба необходимо проверить, так как Асхабов может быть не единственным пострадавшим, считает юрист Евгений Черноусов.

По его словам, надзор за деятельностью частных реабилитационных центров осуществляют Росздравнадзор (лицензирование и контроль медицинской деятельности), региональные органы здравоохранения (лицензирование организаций, не подведомственных Росздравнадзору), Роспотребнадзор (санитарно-эпидемиологический надзор), МВД (проверки соблюдения требований безопасности и выявления противоправной деятельности), прокуратура (общий надзор за соблюдением законности).

"При получении информации о противоправной деятельности реабилитационных центров и неприятии мер должностные лица могут быть привлечены к ответственности по ст. 293 УК РФ («Халатность») - за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее существенное нарушение прав граждан, а также по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий или бездействие сотрудников полиции»). Граждане имеют право жаловаться на бездействие сотрудников полиции в вышестоящие органы, прокуратуру или суд", - рассказал юрист.

Он также пояснил, чем различаются принудительное лечение по решению суда и незаконное лишение свободы в рехабах. "Законное принудительное лечение возможно только в строго определенных случаях и по решению суда. Основания для законного принуждения: совершение общественно опасного деяния в состоянии невменяемости (статьи 97-104 УК РФ), психическое расстройство, делающее лицо опасным для себя или окружающих (закон РФ «О психиатрической помощи»), решение суда о принудительном лечении как мере медицинского характера. Незаконное лишение свободы в реабилитационных центрах квалифицируется как преступление, когда отсутствует судебное решение о принудительном лечении, пациент удерживается против воли под предлогом «лечения», применяется принуждение без законных оснований", - перечислил юрист.

По его словам, в частных рехабах эта граница нарушается зачастую из-за отсутствия четкого правового регулирования деятельности частных реабилитационных центров, коммерческой заинтересованности в удержании пациентов, недостаточного контроля со стороны надзорных органов и правовой неграмотности пациентов и их родственников относительно требований к добровольности лечения.

Во многих случаях работники рехабов превышают свои полномочия

"Практика показывает, что во многих случаях работники рехабов превышают свои полномочия, применяя методы, граничащие с пытками, и удерживая людей против их воли. Это является прямым нарушением статьи 127 УК РФ и влечет уголовную ответственность за незаконное лишение свободы", - подчеркнул Асад.

Адвокат Даниил Лунев также отметил, что в рехабах практикуется принуждение пациентов к подписанию соглашения о пребывании. «Понятно, что эти люди, которых привозят родственники, особенно если они в состоянии алкогольного опьянения, сами никуда добровольно не пойдут. Поэтому им часто сначала делают укол, а потом, когда они уже более расслабленные – дают на подпись бумагу», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что в рехабах часто работают люди, которые ранее были там в качестве пациентов. По мнению адвоката, частные реабилитационные центры должны работать только под жестким контролем Минздрава.