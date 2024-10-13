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11:19, 13 октября 2024

Мэр Дербента высказался в поддержку Керимова

Сулейман Керимов. Фото: пресс-служба Совета Федерации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дербент в любое время готов оказать поддержку Сулейману Керимову, заявил мэр города Ахмед Кулиев после угроз главы Чечни Рамзана Кадырова кровной местью сенатору.

Как информировал "Кавказский узел", 12 октября глава Дагестана Сергей Меликов , после угроз главы Чечни Рамзана Кадырова кровной местью Сулейману Керимову, напомнил о благотворительных проектах сенатора и пообещал, что республика "всегда поддержит его в трудную минуту".

Сулейман Керимов вошёл в историю Дербента как человек, внесший существенный вклад в его развитие, заявил сегодня в своем телеграм-канале мэр города Ахмед Кулиев.

"В самые сложные времена он приходит на помощь своим землякам по зову сердца. Богатых людей много, но таких как Сулейман единицы. То добро, которое он сделал для всех нас невозможно забыть. Поэтому мы всегда будем рядом с ним и в любое время окажем поддержку", – подчеркнул градоначальник.

Этот пост в телеграм-канале Кулиева, на который подписан 2021 пользователь, на 11.15 мск 13 октября набрал около 4 тысяч просмотров и пять комментариев. Их авторы поддержали публикацию мэра Дербента.

Напомним, 18 сентября в Москве между выходцами из Чечни и Ингушетии произошел массовый конфликт у офиса Wildberries, были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов, еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

Позже депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов  возложил ответственность за инцидент на депутата от Ингушетии Бекхана Барахоева. Делимханов заявил, что выходцы из Чечни во время конфликта были вынуждены открыть ответный огонь после того, как по ним начали стрелять, и пригрозил Барахоеву последствиями. Барахоев заявил, что охранники офиса Wildberries были безоружны и "не собирались воевать". Конфликт между Делимхановым и Барахоевым лежит в сфере бизнес-интересов и не затрагивает отношений между народами Чечни и Ингушетии, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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