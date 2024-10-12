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20:37, 12 октября 2024

Меликов поддержал Керимова на фоне угроз Кадырова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Дагестана после угроз Рамзана Кадырова кровной местью Сулейману Керимову напомнил о благотворительных проектах сенатора и пообещал, что республика "всегда поддержит его в трудную минуту".

Как писал "Кавказский узел", кровная месть не объявляется из-за бизнес-конфликтов или критики, а в традициях вайнахов нет такого понятия, как угроза объявления кровной мести, прокомментировали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы слова Рамзана Кадырова. Слова Рамзана Кадырова с угрозой объявить кровную месть сенатору Керимову и депутатам от Ингушетии и Дагестана вызывают недоумение, так как связаны с бизнес-конфликтом, а не с убийством родственника, указали пользователи в кавказских телеграм-каналах. В Telegram 11 октября появился канал в поддержку Сулеймана Керимова, в нем преимущественно опубликованы видео дагестанских предприятий и бюджетных организаций. Депутат Госдумы от Дагестана Ризван Курбанов отверг причастность к компании Wildberries и подготовке покушения на Рамзана Кадырова. 

9 октября Рамзан Кадыров , говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Он призвал их доказать непричастность к заказу на его убийство и предупредил о готовности объявить кровную месть. "Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство Рамзана Кадырова]", - перевел слова главы Чечни ТАСС.

Глава Дагестана Сергей Меликов выступил сегодня в поддержку Сулеймана Керимова. Он рассказал о заслугах сенатора.

"Все дела Сулеймана Абусаидовича Керимова идут от чистого сердца. Это помощь семьям участников СВО, поддержка в желании посетить святые места, это восстановление иудейского и православного храмов в Дербенте, после того, как они были сожжены и разрушены террористами, поддержка семей полицейских, погибших при отражении террористической атаки, даже тех, кто не проживает в нашем регионе, это строительство медицинских центров для больных детей, это фонтан в Дербенте, парк в Махачкале, это сотни инвестиционных проектов, которые позволяют развивать Дагестан", - подчеркнул глава республики на открытии парка имени Сулеймана Стальского в Дербенте, реконструкция которого проводилась при поддержке Керимова.

Он заявил, что Дагестан всегда поддержит Керимова. "При этом удивительная скромность этого человека, который просто делает добрые дела для своего народа. И народ всегда будет благодарен подобным людям. А именно Сулейману Абусаидовичу Керимову. И всегда поддержит его, когда эта поддержка ему понадобится. Люди, испытавшие на себе его внимание, тепло и добро, будут рядом с человеком, который это добро им подарил. И Сулейман должен об этом знать. Дагестан всегда поддержит его в трудную минуту, когда это будет нужно", – приводятся слова Меликова в Telegram-канале администрации главы Дагестана.

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов, еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

Напомним, во время встречи в Москве ингушской и чеченской делегаций депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов  возложил ответственность за инцидент на депутата от Ингушетии Бекхана Барахоева. Делимханов заявил, что выходцы из Чечни во время конфликта были вынуждены открыть ответный огонь после того, как по ним начали стрелять, и пригрозил Барахоеву последствиями. Барахоев заявил, что охранники офиса Wildberries были безоружны и "не собирались воевать". Конфликт между Делимхановым и Барахоевым лежит в сфере бизнес-интересов и не затрагивает отношений между народами Чечни и Ингушетии, уверены опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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