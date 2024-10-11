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20:10, 11 октября 2024

Ризван Курбанов отверг обвинения Кадырова

Ризван Курбанов. Стоп-кадр видео из его Telegram-канала от 11.10.24, https://t.me/kurbanov_rizvan/277

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутат Госдумы от Дагестана Ризван Курбанов заявил, что не участвовал в подготовке покушения на Рамзана Кадырова и не имеет никакого отношения к компании Wildberries. При этом он добавил, что находится на лечении за границей.

Как писал "Кавказский узел", кровная месть не объявляется из-за бизнес-конфликтов или критики, а в традициях вайнахов нет такого понятия, как угроза объявления кровной мести, прокомментировали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы слова Рамзана Кадырова. Слова Рамзана Кадырова с угрозой объявить кровную месть сенатору Керимову и депутатам от Ингушетии и Дагестана вызывают недоумение, так как связаны с бизнес-конфликтом, а не с убийством родственника, указали пользователи в кавказских телеграм-каналах. В Telegram-сегодня появился канал в поддержку Сулеймана Керимова, в нем преимущественно опубликованы видео дагестанских предприятий и бюджетных организаций.

9 октября Рамзан Кадыров, говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Он призвал их доказать непричастность к заказу на его убийство и предупредил о готовности объявить кровную месть. "Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство Рамзана Кадырова]", - перевел слова главы Чечни ТАСС.

Депутат Госдумы Ризван Курбанов опубликовал сегодня в своем Telegram-канале видео, в котором сообщил, что в данный момент находится на лечении за границей.

"Официально заявляю, что никогда не участвовал в подготовке покушения на жизнь уважаемого Кадырова Рамзана Ахматовича", - сообщил депутат. Он отметил, что всегда с уважением относился к семье Кадыровых, еще со времен, когда дружил с отцом нынешнего главы Чечни и высоко оценивает деятельность Рамзана Кадырова.

"Я уверен, что придет время и справедливость восторжествует. И те негодяи, которые сегодня вносят вот эти распри, сегодня пытаются оговорить - они понесут заслуженное наказание", - заявил депутат.

Курбанов подчеркнул, что не связан с компанией Wildberries. "Я не имею никакого отношения к этой компании не имел и никогда", - указал депутат.

Он также обратился к молодежи Кавказа, которая очень бурно обсуждает сложившуюся ситуацию в соцсетях "переходя грани, оскорбляя друг друга". "Большая к вам просьба - остепенитесь, остановиться, нельзя этого допускать", - заявил он.

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов, еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

Напомним, во время встречи в Москве ингушской и чеченской делегаций депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов возложил ответственность за инцидент на депутата от Ингушетии Бекхана Барахоева. Делимханов заявил, что выходцы из Чечни во время конфликта были вынуждены открыть ответный огонь после того, как по ним начали стрелять, и пригрозил Барахоеву последствиями. Барахоев заявил, что охранники офиса Wildberries были безоружны и "не собирались воевать". Конфликт между Делимхановым и Барахоевым лежит в сфере бизнес-интересов и не затрагивает отношений между народами Чечни и Ингушетии, уверены опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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