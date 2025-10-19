Защита обжаловала приговор Арегу Щепихину
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
На приговор блогеру Арегу Щепихину, приговоренному после похищения чеченскими силовиками к пяти годам колонии, подана апелляционная жалоба, сообщила его адвокат.
Как писал "Кавказский узел", гособвинитель запросила для блогера Арега Щепихина, обвиненного в экстремизме и оскорблении верующих после похищения чеченскими силовиками на вокзале в Москве, шесть лет колонии. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Защита заявила, что будет обжаловать приговор. Щепихин заявил суду, что долгое время получал угрозы от неких конкурентов и записал видео с оскорблениями по национальному признаку, чтобы те "держались подальше".
Назначенный адвокат Арега Щепихина Оксана Сотникова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что уже подала апелляционную жалобу на приговор. От комментариев о сути жалобы и представленной в ней позиции защиты Сотникова отказалась.
В карточке дела Щепихина на сайте Пресненского районного суда Москвы на 20.33 мск не содержится информации об обжаловании приговора, также информации о подаче защитой апелляционной жалобы нет на сайте Мосгорсуда.
Сотникова ранее сказала "Кавказскому узлу", что апелляция, скорее всего, позволит лишь снизить срок заключения для Щепихина, а не заменить наказание на условное, которое она считает правильным.
Напомним, амбулаторная психиатрическая экспертиза не нашла у Арега Щепихина психических отклонений, которые могли бы повлиять на совершение преступления, отметила прокурор. Ранее в суде было заявлено, что у Щепихина в ходе экспертизы диагностировано смешанное расстройство личности, и этот диагноз, по мнению опрошенных "Кавказским узлом" адвокатов, суд обязан учитывать. "Судя по моему опыту по схожим делам, здесь возможно выйти на колонию-поселение", - указывал адвокат Безверхний.
Арег Щепихин в ролике от 3 июня призывал убедить власти России изгнать мусульман "на Кавказ", а "евреев" - из России, поскольку, по его утверждению, "народ выбрал путь христианства". Также он высказывал оскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев. В один лишь день, 3 июня, в его блоге были опубликованы два видео с оскорблениями в адрес мусульман. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?".
Участники похищения Арега Щепихина на Ярославском вокзале, трое из которых предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, освобождены под подписку о невыезде. Самому Щепихину в окончательном обвинении вменили три уголовные статьи. На заседании 29 сентября свидетели обвинения заявили, что блогер призывал в своих видео "бить чеченцев и дагестанцев".
Имя уроженца Еревана Арега Щепихина было внесено Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов 9 июля. Внесение человека в перечень Росфинмониторинга ограничивает для него финансовые операции: включенные в список могут ежемесячно тратить не более 10 тысяч рублей на себя и столько же на каждого члена семьи без дохода. Щепихин - урожденный Оганесян; по словам сестры, он стал Щепихиным после женитьбы в 2012 году, взяв фамилию жены ("чтобы было легче работать в госучреждениях").
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
источник: корреспондент "Кавказского узла"