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Кавказский узел

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23:01, 11 июля 2026

Загрязнение акватории после атак БПЛА зафиксировано близ Таганрога

Нефтяная пленка близ Таганрога. Скриншот фото Sky Eye от 11.07.26, https://t.me/greensatru/220.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нефтяная пленка распространилась почти на 3 километра от морского порта Таганрога, показал спутниковый снимок. Глава города заверила, что "сотрудники предприятия принимают необходимые меры для предотвращения разлива нефтепродуктов".

Как писал "Кавказский узел",  8 июля при атаке дронов на суда в Таганрогском заливе два человека были ранены, а 9 июля при атаке беспилотников загорелись два танкера. Сегодня атаке подверглись четыре судна, одно из них танкер, перевозящий метанол. Погиб один человек. Угрозы разлива и течи вещества нет, заверил губернатор Ростовской области.

Загрязнение нефтепродуктами морской поверхности в Таганрогском заливе Азовского моря зафиксировано на спутниковом снимке, сообщает проект спутникового мониторинга Sky Eye.

По данным спутниковой съемки Planet за 11 июля 2026 года в 12.18 МСК, нефтяная пленка распространилась почти на 3 километра к югу от берега в районе морского порта Таганрога, говорится в публикации.

Днем 10 июля  в Таганроге чёрные точки на машинах заметили автомобилисты, которые во время дождя оказались в районе порта. Точки размазываются как масло и оставляют после себя разводы, которые сложно отмыть. Чёрные капли и радужные разводы заметили также на асфальте в центре города, в частности, на Греческой и Петровской, пишет "Панорама Ростов-на-Дону".

Между тем глава города Светлана Камбулова заверила, что "сотрудники предприятия принимают необходимые меры для предотвращения разлива нефтепродуктов". "На месте чрезвычайной ситуации установлено боновое заграждение, ведётся осмотр прилегающей территории со стороны залива. Ситуация находится под контролем всех задействованных служб", - сообщила она на своей странице в Max.

Напомним, Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. В частности, 27 июня беспилотник атаковал музейный комплекс "Самбекские высоты", ранения получили 12 человек.

"Кавказский узел" также писал, что на фоне атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России, возникла проблема с топливом. Так, на территории НПЗ в поселке Афипском 10 июня произошел пожар, 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. На нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района 2 июня в результате атаки дронов возник пожар. Он был потушен в тот же день.

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Автор: "Кавказский узел"

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