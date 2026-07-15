Сотрудники предприятия Царукяна потребовали возобновления работы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники камнеобрабатывающего предприятия "Мульти стоун", принадлежащего арестованному главе "Процветающей Армении" Гагику Царукяну, рискуют из-за простоя предприятия остаться без средств к существованию, заявили участники акции протеста в Абовяне.

Как писал "Кавказский узел", предприятия главы "Процветающей Армении" Гагика Царукяна спустя неделю после его ареста не возобновили работу. 13 и 14 июля их сотрудники вышли на акции протеста, заявив, что рискуют остаться без средств к существованию. Работники завода "Араратцемент" 9 июля добились открытия опечатанного предприятия, при этом премьер-министр Никол Пашинян пригрозил им увольнениями за участие в акциях протеста.

7 июля суд арестовал на два месяца лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения", миллиардера Гагика Царукяна, обвиняемого в мошенничестве и уклонении от налогов. До этого 6 июля силовики провели обыски в доме Гагика Царукяна и во всех его компаниях. Несколько оппозиционных сил Армении назвали задержание Царукяна политическим преследованием. Пашинян в ходе предвыборной агитации в мае заявил, что завод "Араратцемент", принадлежащий семье Царукяна, будет национализирован. После этого прокуратура сообщила о деле в связи с нарушениями при приватизации предприятия. Перед выборами прокуратура направила иск в суд с требованием отменить приватизацию предприятия "Араратцемент".

Сотрудники принадлежащего лидеру партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну предприятия "Мульти Стоун" третий день подряд проводят акцию с требованием снять пломбы и возобновить работу завода, пишет Armenia Today.

Работники предупредили, что в случае отсутствия ответа от властей могут перейти к более решительным действиям. По их словам, предприятие простаивает уже десятый день, однако государственные органы до сих пор не сообщили, когда сотрудники смогут вернуться к работе. Одна из участниц акции заявила, что завод - единственный источник дохода для его работников. По ее словам, за счет зарплат сотрудники оплачивают коммунальные услуги, содержат студентов, пожилых и больных родственников, а также выплачивают кредиты. Сотрудники подошли к собравшимся возле предприятия полицейским и подчеркнули, что проводят мирную акцию и не перекрывают дорогу. Они попросили силовиков помочь получить конкретный ответ от государственных органов. Полицейский заявил, что сотрудники уже обратились в соответствующие органы и получат ответ.

Участники акции потребовали сообщить точные сроки открытия предприятия. По их словам, если завод не собираются возобновлять в ближайшее время, власти должны прямо сказать об этом, чтобы сотрудники могли понимать, как действовать дальше.

Один из работников предположил, что Следственный комитет может не иметь отношения к решению о закрытии предприятия. По его мнению, это решение принял "один человек" - премьер-министр Никол Пашинян, - который хочет оставить работников без средств к существованию из-за их поддержки Царукяна, пишет агентство.

"Мы стоим здесь уже третий день не ради политики, а ради выживания наших семей и не уйдем, пока предприятие не распечатают", - приводит слова одного из участников акции протеста News.Am.

Собравшиеся у опечатанного здания люди подчеркнули, что принудительный простой фактически лишил сотни семей единственного источника существования.

Сотрудники камнеобрабатывающего завода "Мульти Стоун" также требуют, чтобы губернатор Котайкской области Агарон Саакян ответил, когда они смогут вернуться к работе, пишет "Спутник Армения".