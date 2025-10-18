Зять Кадырова пригрозил конфискацией машин за выброс мусора

Вице-премьер Чечни, министр сельского хозяйства Висхан Мацуев заявил, что власти республики будут конфисковывать машины у тех, кто выбрасывает мусор в неположенном месте. При этом КоАП России предусматривает конфискацию машин за такое правонарушение лишь у должностных и юридических лиц.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни ранее уже озвучивали угрозы отбирать автомобили, но за другие нарушения. Так, начальник Курчалоевского райотдела полиции Чечни Рустам Агуев пообещал забирать машины у нарушителей правил дорожного движения, объяснив это усилением мер в дни празднования Ураза-байрама. В январе 2020 года он же потребовал от подчиненных изымать машины у нарушителей правил дорожного движения, а водителей отправлять на уборку улиц. Позднее стало известно, что силовики заставили жителей Курчалоевского района за вождение в пьяном виде убирать территорию мечети. Один из руководителей РОВД назвал таких нарушителей "террористами" и повторил угрозу отбирать у них машины. При этом закон позволяет изымать машины лишь в определенных четко оговоренных случаях.

В 2019 году 22-летний зять Рамзана Кадырова Висхан Мацуев был назначен руководителем управления по вопросам миграции МВД по Чечне. Мацуев назначен на должность из-за опыта работы, а не из-за родства с главой Чечни, заявил тогда Ахмед Дудаев, возглавлявший в то время ЧГТРК "Грозный" (с июня 2020 года - глава Минпечати Чечни). Мацуев слишком молод, чтобы его опыт был достаточным для руководства управлением МВД в Чечне, сочла часть пользователей соцсетей. Ссылки на возраст при оценке опыта неуместны, возразили их оппоненты. В 2023 году Висхан Мацуев назначен вице-премьером и министром сельского хозяйства Чечни.

Пост с призывом беречь природу опубликовал на своей странице в Instagram* зять Кадырова, министр сельского хозяйства Чечни Висхан Мацуев. В нем он сообщил, что за выброшенный в неположенном месте мусор власти намерены конфисковать автомобили.

"Тем, кто будет уличен в том, что выгружает мусор из машин или выбрасывает его в неположенных местах, грозит изъятие транспортного средства. Такие меры необходимы, чтобы навести порядок и прекратить безответственное отношение к чистоте", - написал он.

Запись Мацуева, на страницу которого в соцсети подписаны 68 тысяч человек, набрала к 14.30 мск 10 комментариев и 201 отметок нравится. "Особенно мусорят рыбаки у Грозненского моря в Черноречье. Мы там ходьбу делаем, просто сердце кровью обливается, видя эту картину. Было бы хорошо побольше мусорных баков расставить везде", - призвал пользователь с ником cmopatromov.

На публикацию Мацуева обратил внимание читатель "Кавказского узла". "Тут есть две странности. Первая. Почему-то угрозу отбирать автотранспорт у водителей, выбрасывающих из окна мусор, озвучил министр сельского хозяйства, а не, скажем, начальник ГИБДД, или представитель МВД республики. Вторая. Изъятие личного имущества(в данном случае авто транспортного средства), за совершение каких-то действий, наносящих вред экологии, российским законодательством не предусмотрено. От слова совсем. Или чеченские власти не считают регион частью России, или у них какие-то свои законы?", - поинтересовался он.

Статья 8.2 "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления" Кодекса административных правонарушений РФ указывает, что "загрязнение и (или) засорение окружающей среды, выразившееся в выгрузке или сбросе с автомототранспортных средств и прицепов к ним отходов производства и потребления вне объектов размещения отходов или мест (площадок) накопления отходов" влекут штраф физлиц от 10 до 20 тысяч рублей. В случае же повторного нарушения штрафы для граждан увеличиваются в два раза. Конфискация транспортного средства согласно пункту 3.2 этой статьи может коснуться лишь должностных и юридических лиц.

Между тем горы мусора и несанкционированные свалки на природе стали обыденностью Северного Кавказа. Так, на них не раз обращали внимание приезжающие на отдых в Дагестан туристы, рассказав, что проблема актуальна не только для Махачкалы и других населенных пунктов, но и локаций, куда туристы приезжают полюбоваться видом. Этой же проблемы коснулся и автор фильма "Настоящий Дагестан", фрагмент которого размещен на YouTube. Наталкиваясь на кучи мусора, особенно в живописных местах, я каждый раз испытываю боль. В большинстве случаев несанкционированные свалки образуются в селах, где просто отсутствуют мусорные баки и вывоз мусора на мусорные полигоны. Но также я своими глазами наблюдал к некоторые люди мусор выбрасывают из окон своих домов и машин", - отметил он.