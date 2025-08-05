Рост спроса на отдых в Дагестане зафиксирован на фоне недовольства туристами чистотой

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В популярных туристических локациях Дагестана места забронированы на месяц вперед, востребован и пляжный отдых, рассказали представители турбизнеса. Туристы пожаловались на мусор на пляжах и в населенных пунктах.

Как писал "Кавказский узел", в Анапу на фоне разлива мазута приехало на 60% меньше туристов, чем в прошлом году, при этом вырос спрос на другие курорты Краснодарского края и Дагестан, заявили представители туротрасли.

Представители турбизнеса назвали высоким спрос на отдых в Дагестане

В 2024 году Дагестан посетили около 1,8 миллионов туристов, в 2025 году ожидается увеличение турпотока до 2 миллионов человек, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Минтуризма региона.

Владелец гостевого дома возле города Избербаш Арсен рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что в нынешнем сезоне все места у него были забронированы еще весной.

«Турпоток и спрос на пляжный отдых в Дагестане растет. Это видно даже по тому, что на побережье строятся все новые мини-гостиницы и гостевые дома. Я работаю только по брони, по факту, приехать и устроиться практически невозможно», - рассказал Арсен.

Все туристы минимум за месяц бронируют туры, и просят найти им жилье

Бронировать номер в отеле или снимать квартиру нужно заранее, подтвердил руководитель турфирмы Абдул.

"Все туристы минимум за месяц бронируют туры, и просят найти им жилье. Если с гостиницами это сделать проще, то с квартирами и гостевыми домами работать сложно. Некоторые их хозяева могут в последний момент отменить бронь, якобы из-за того, что кто-то предложил более высокую цену", - говорит Абдул.

В Дагестане в сфере турбизнеса нет крупных игроков, аффилированных с властями, считает он. Почти все занятые в туризме – небольшие частные или семейные фирмы.

«В сельских турлокациях, к примеру, глава семьи может быть гидом и водителем, его жена - готовить еду в гостевом доме, дети решают другие задачи», - рассказал Абдул.

У туристов основные претензии касаются санитарного состояния населенных пунктов и мест отдыха, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» владелец туркомпании Заур.

"В Махачкале и Каспийске на улицах горы мусора, который не вывозится, это шокирует людей. В некоторых селах такая же проблема. На городских пляжах тоже антисанитария. Мы рекомендуем купаться на загородных пляжах, где и вода чище", - говорит Заур.

Мы проводим профилактические беседы, предупреждаем, что не стоит вызывающе одеваться, не курить и не употреблять алкоголь в общественных местах

Он подтвердил рост турпотока в Дагестан, уточнив, что цены на услуги по сравнению с прошлым годом выросли незначительно.

«В прошлом году посуточная аренда квартир в прибрежной зоне Махачкалы и Каспийска составляла около 5 тысяч рублей, сейчас можно снять и за три с половиной тысячи», - говорит он.

В местах пляжного отдыха конфликты, связанные с поведением и внешним видом туристов, практически не возникают, рассказал Заур.

"Многие уже знают, как себя вести, мы проводим профилактические беседы, предупреждаем, что не стоит вызывающе одеваться, не курить и не употреблять алкоголь в общественных местах. Это помогает предупредить конфликты", - говорит руководитель турфирмы.

Жители Дагестана регулярно жалуются в соцсетях на поведение туристов, поведение которых, по их мнению, не соответствует традициям и обычаям республики. В частности, 15 июля 2023 года стало известно, что Минтуризма Дагестана выпустило памятку для гостей, рекомендовав им носить "скромную" одежду и соблюдать правила поведения. Это была уже не первая подобная памятка. В июле 2021 года власти республики также подготовили памятку для туристов. В ней в том числе было сказано, что туристкам при посещении Дагестана не стоит носить облегающие джинсы и короткие юбки, а мужчинам рекомендуется не надевать шорты.

Туристы поделились впечатлениями об отдыхе в Дагестане

Жительница Екатеринбурга Мария рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что один раз она побывала на городском пляже Махачкалы, где было много мусора.

«В первый день пребывания очень хотелось побывать на море, но условий на этом пляже практически никаких. Потом мне рассказали гид и местные жители, что лучше купаться на загородных пляжах. Нас отвезли на один из них возле Каякента, там было чисто, по приемлемой цене арендовали лежаки, были другие услуги», - рассказала Мария.

Большое количество мусора удивило и туриста из Нижнего Новгорода Владимира. «В Махачкале огромные кучи мусора у контейнеров. По дороге в горные районы на мусорных свалках пасутся коровы, это портит впечатление от пребывания в республике», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Рост спроса на отдых в Дагестане составил более 15%

Дагестан в этом году особенно востребован у россиян, оценивших возможность сочетать пляжный отдых с насыщенной экскурсионной

программой. Туроператоры отмечают увеличение продаж с проживанием на побережье Каспийского моря, на рост повлияло в том числе закрытие пляжей Анапы, сообщает Российский союз туриндустрии. Спрос на туры в республику значительно вырос: по оценкам крупнейших туроператоров, рост составляет от 15 до 25 % по сравнению с прошлым годом.

Инфраструктура курортной зоны развивается ускоренными темпами, стараясь угнаться за растущим спросом

«В отличие от Анапы, в Дагестане не развита инфраструктура для семейного и детского отдыха, нет отелей, работающих по системе «все включено», мало объектов предлагают трехразовое питание. Хотя сервис там пока не достиг уровня черноморских курортов, стремительное развитие инфраструктуры и искреннее гостеприимство местных жителей делают регион все более привлекательным. Инфраструктура курортной зоны развивается ускоренными темпами, стараясь угнаться за растущим спросом. Открываются новые отели и рестораны, пляжи активно благоустраиваются: появляются платные зоны с шезлонгами, кафе и водными развлечениями», - говорится в публикации.

Дагестан занял шестое место в рейтинге регионов России по динамике роста средних предлагаемых заработных плат в туристической отрасли, сообщает Telegram-канал «Экономика Дагестана» со ссылкой на данные сервисов «Авито Работа» и «Авито Путешествия» за первые полугодия 2024-2025 годов.

Согласно исследованию, средний уровень дохода в туристической сфере Дагестана увеличился на 21% за год, достигнув в среднем 59 тысяч 912 рублей в месяц. «Этот значительный рост зарплат коррелирует с увеличением туристической активности в регионе: за указанный период количество бронирований посуточного жилья в Дагестане выросло в пять раз по сравнению с прошлым годом», - говорится в публикации.