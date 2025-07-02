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03:51, 2 июля 2025

Шихлинского отпустили после допроса

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Силовики отпустили главу организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шихлинского, допросив как свидетеля по делу братьев Сафаровых.

Как писал "Кавказский узел", глава организации "Азербайджан-Урал" Шахин Шихлинский вечером 1 июля был задержан силовиками в Екатеринбурге. По словам сына, его увезли на допрос в СК в статусе свидетеля. 

Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шихлинского (Шихлински) отпустили, пишет 1 июля РБК, ссылаясь на слова его сына Мутвалы Шихлинский.

По словам Шихлинского-младшего, отца допросили в качестве свидетеля по делу братьев Сафаровых.

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге, и наказать виновных. Причиной смерти Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ.

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Автор: "Кавказский узел"

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