Z-блогеры потребовали признать пропутинского политолога иноагентом за его похвалу Алиеву

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На фоне осложнения российско-азербайджанских отношений ряд Z-блогеров призвали объявить иноагентом прокремлевского политолога Сергея Маркова, который похвалил Ильхама Алиева перед азербайджанскими журналистами в Шуши. Марков в ответ напомнил, что он "все 26 лет сторонник Путина".

Как писал "Кавказский узел", на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о подготовке документов для подачи исков в международные суды по поводу крушения самолета AZAL, поскольку Россия не признала вину и не наказала виновных в гибели людей. Пресс-секретарь российского президента в ответ на это сообщил, что Москва надеется на улучшение российско-азербайджанских отношений. Угроза Азербайджана подать иски против России создает негативный фон для двусторонних отношений, но не исключает достижения политического компромисса в ближайшем будущем, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. После задержания руководителей "Sputnik Азербайджан" ряд Z-блогеров опубликовал антиазербайджанские посты с призывами "ответить ассиметрично и жестко", "бить по Азербайджану из крупных стволов", "возбудить уголовное дело по фактам "неизбирательного геноцида русского населения Азербайджанской ССР в 1990-1993 годах", говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Z-блогеры 21 июля обратили внимание на комментарий прокремлевского политолога Сергея Маркова, который последний дал журналистам во время медиафорума в Шуше. В ожидании выступления главы Азербайджана Марков комплиментарно высказался о нем, назвав Ильхама Алиева "блестящим интеллектуалом".

"Без сомнения, он один из наиболее опытных лидеров современного мира. Лидер, который представляет страну-победителя. Не так много стран, которые вчистую победили в войне и полностью установили контроль, освободили территорию Карабаха. У него многие лидеры хотели бы узнать, в чем секрет победы? Мы тоже хотим задать эти вопросы президенту. А он, как известно, очень мудрый, грамотный, корректный руководитель", - заявил Марков на видео, распространенном государственным информагентством "Азертадж".

После таких похвал в адрес азербайджанского лидера Z-блогеры потребовали признать Маркова иноагентом: с этой инициативой выступил писатель Роман Антоновский, его поддержали автор канала Zergulio Сергей Колясников, блогер Владислав Поздняков и основатель Telegram-канала Alex Parker Returns. Последний, в частности, заявил, что Марков "не стесняется отрабатывать деньги азербайджанцев", пишет Lenta.ru.

В комментариях с критикой Маркова, которому Z-блогеры вменили "мерзкий коллаборационизм", присутствуют оскорбления в адрес президента Азербайджана, в том числе по национальному признаку, следует из публикации канала "Осторожно, новости".

Сам Марков вечером 21 июля отреагировал на обвинения, заявив, что Z-блогеры "прямо помогают врагам России, в частности, британским спецслужбам и Зеленскому". "Азербайджан не является неприкасаемым, парией, с которым нельзя сотрудничать. Сотрудничество по всем направлениям практически продолжается", - цитирует его слова RTVI.

В личном Telegram-канале политолог в общих чертах повторил свой тезис о "помощи врагам", назвав своих критиков маргиналами. "Политолог Марков все 26 лет - сторонник Путина. Сергей Марков всегда был патриотом России. Сергей Марков всегда был с русским народом. Политолог Марков - не просто сторонник Путина, а один из самых ярких и прямых и убедительных сторонников Путина. Все это знают. (...) Он даже под санкции Запада попадал несколько раз", - написал Сергей Марков о себе.

Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".

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