×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:56, 22 июля 2025

Z-блогеры потребовали признать пропутинского политолога иноагентом за его похвалу Алиеву

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На фоне осложнения российско-азербайджанских отношений ряд Z-блогеров призвали объявить иноагентом прокремлевского политолога Сергея Маркова, который похвалил Ильхама Алиева перед азербайджанскими журналистами в Шуши. Марков в ответ напомнил, что он "все 26 лет сторонник Путина". 

Как писал "Кавказский узел", на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о подготовке документов для подачи исков в международные суды по поводу крушения самолета AZAL, поскольку Россия не признала вину и не наказала виновных в гибели людей. Пресс-секретарь российского президента в ответ на это сообщил, что Москва надеется на улучшение российско-азербайджанских отношений. Угроза Азербайджана подать иски против России создает негативный фон для двусторонних отношений, но не исключает достижения политического компромисса в ближайшем будущем, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.  

Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. После задержания руководителей "Sputnik Азербайджан" ряд Z-блогеров опубликовал антиазербайджанские посты с призывами "ответить ассиметрично и жестко", "бить по Азербайджану из крупных стволов", "возбудить уголовное дело по фактам "неизбирательного геноцида русского населения Азербайджанской ССР в 1990-1993 годах", говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Z-блогеры 21 июля обратили внимание на комментарий прокремлевского политолога Сергея Маркова, который последний дал журналистам во время медиафорума в Шуше. В ожидании выступления главы Азербайджана Марков комплиментарно высказался о нем, назвав Ильхама Алиева "блестящим интеллектуалом". 

"Без сомнения, он один из наиболее опытных лидеров современного мира. Лидер, который представляет страну-победителя. Не так много стран, которые вчистую победили в войне и полностью установили контроль, освободили территорию Карабаха. У него многие лидеры хотели бы узнать, в чем секрет победы? Мы тоже хотим задать эти вопросы президенту. А он, как известно, очень мудрый, грамотный, корректный руководитель", - заявил Марков на видео, распространенном государственным информагентством "Азертадж". 

После таких похвал в адрес азербайджанского лидера Z-блогеры потребовали признать Маркова иноагентом: с этой инициативой выступил писатель Роман Антоновский, его поддержали автор канала Zergulio Сергей Колясников, блогер Владислав Поздняков и основатель Telegram-канала Alex Parker Returns. Последний, в частности, заявил, что Марков "не стесняется отрабатывать деньги азербайджанцев", пишет Lenta.ru. 

В комментариях с критикой Маркова, которому Z-блогеры вменили "мерзкий коллаборационизм", присутствуют оскорбления в адрес президента Азербайджана, в том числе по национальному признаку, следует из публикации канала "Осторожно, новости". 

Сам Марков вечером 21 июля отреагировал на обвинения, заявив, что Z-блогеры "прямо помогают врагам России, в частности, британским спецслужбам и Зеленскому". "Азербайджан не является неприкасаемым, парией, с которым нельзя сотрудничать. Сотрудничество по всем направлениям практически продолжается", - цитирует его слова RTVI. 

В личном Telegram-канале политолог в общих чертах повторил свой тезис о "помощи врагам", назвав своих критиков маргиналами. "Политолог Марков все 26 лет - сторонник Путина. Сергей Марков всегда был патриотом России. Сергей Марков всегда был с русским народом. Политолог Марков - не просто сторонник Путина, а один из самых ярких и прямых и убедительных сторонников Путина. Все это знают. (...) Он даже под санкции Запада попадал несколько раз", - написал Сергей Марков о себе.

Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
00:54, 22 июля 2025
Гражданин Грузии заочно осужден в России за участие в боях
16:56, 21 июля 2025
Салавов назвал имя умершего участника боевых действий из Махачкалы
06:52, 21 июля 2025
Контрактник из Астраханской области убит в боевых действиях
05:52, 21 июля 2025
Потушены пожары на месте атаки дронов в Ростовской области
03:49, 21 июля 2025
Очередь из 990 машин образовалась перед Крымским мостом на Кубани
20:53, 20 июля 2025
Военврач из Калмыкии убит в зоне СВО
Все события дня
Новости
Крушение самолета AZAL. Скриншот видео «Авиационные новости 24» в ВКонтакте
17:55, 21 июля 2025
Подготовка международных исков обозначила политическое дистанцирование Баку от Москвы
Мутвалы Шыхлински в зале суда. Фото: https://news-ekaterinburg.ru/society/2025/07/16/20959.html
12:51, 18 июля 2025
Обжалован арест сына главы азербайджанской диаспоры на Урале
Момент падения силовика. Стопкадр: телеграм-канал e1_news
23:58, 17 июля 2025
Источники сообщили о розыске главы азербайджанской диаспоры Урала
Арестованные граждане РФ в суде. Фото: "Азертадж".
05:55, 17 июля 2025
Арестованным в Баку россиянам разрешили встречу с родственниками
03:53, 17 июля 2025
Восемь выходцев из Азербайджана оставлены под стражей в Екатеринбурге
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:24, 5 июля 2025
Ветер с Апшерона
Мусорные села
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Все блоги
Справочник
Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Вход в тюремную туберкулезную больницу, Ростов-на-Дону. Фото: bloknot-rostov.ru Дело о пытках заключенных в ростовской больнице

Блогеры
Фото
10:04, 21 июля 2025
Ветер с Апшерона
Виденное мной в Европе без фашизма
Фото
09:47, 18 июля 2025
Ветер с Апшерона
2
Спасибо микробам за низкие цены
Фото
10:00, 16 июля 2025
Ветер с Апшерона
3
Азербайджанцы в чужих [...]
Фото
13:26, 11 июля 2025
Ветер с Апшерона
1
Почему враждебность назначена на сейчас?
Фото
14:48, 9 июля 2025
Ветер с Апшерона
2
Гибридная война в союзнических отношениях
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Апти Алаудинов. Кадр видео из его Telegram-канала.
21 июля 2025, 19:57
Алаудинов потребовал ужесточить статью об экстремизме

Люди в камуфляжной форме силой забирают мужчину со двора частного дома. 20 июля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/niysoo/23148
21 июля 2025, 15:43
Оппозиционные телеграм-каналы сообщили о похищении жителя Чечни

Ульви Гасанли. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=RH-9zGu05zQ
21 июля 2025, 12:48
Директор Abzas Media объявил бессрочную голодовку в заключении

Задержание подростков в Северной Осетии. 18 июля 2025 г. Скриншот видео ФСБ России
18 июля 2025, 18:55
Силовики опубликовали видео задержания подростков в Северной Осетии

Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Показать больше