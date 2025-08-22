"Единая Россия" удалила страницу Маркова* со своего сайта

После внесения прокремлевского политолога Сергея Маркова* в реестр иностранных агентов партия "Единая Россия" удалила с официального сайта страницу о нем. На этом фоне правительство России отчиталось об успешных контактах с Азербайджаном.

Как писал "Кавказский узел", в июле, на фоне осложнения российско-азербайджанских отношений, некоторые Z-блогеры призвали объявить иноагентом прокремлевского политолога Сергея Маркова, который похвалил Ильхама Алиева перед азербайджанскими журналистами в Шуше. Марков в ответ напомнил, что он "все 26 лет сторонник Путина". Сегодня Минюст внес Маркова в реестр иноагентов, заявив, что он "распространял недостоверную информацию" о политике российских властей.

На встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о подготовке документов для подачи исков в международные суды по поводу крушения самолета AZAL, поскольку Россия не признала вину и не наказала виновных в гибели людей. На том же мероприятии Марков назвал Алиева "блестящим интеллектуалом". "Без сомнения, он один из наиболее опытных лидеров современного мира. Лидер, который представляет страну-победителя. Не так много стран, которые вчистую победили в войне и полностью установили контроль, освободили территорию Карабаха (...) очень мудрый, грамотный, корректный руководитель", - сказал Марков об Алиеве.

Страница с биографическими данными политолога Сергея Маркова исчезла с официального сайта “Единой России” в течение нескольких часов после объявления его иноагентом, обратил внимание проект “Можем объяснить”*.

“Кавказский узел” убедился, что по состоянию на 21.12 мск сегодня страница Маркова на сайте российской правящей партии удалена - при переходе по прямой ссылке демонстрируется ошибка 404 “Страница не найдена”. При этом в 18.05 мск сегодня страница еще была доступна. На ней описывались регалии прокремлевского политолога, который в 2007-2011 годах был депутатом Госдумы от “Единой России”, а в 2012 году - официальным доверенным лицом Путина перед очередными выборами.

Сам Марков отредактировал в своем Telegram-канале сегодняшние посты, добавив пометку иноагента во все публикации, сделанные после 14.00 мск. “Мы строго выполняем закон. Пока вот так (....) Я так понял, что кто-то захотел придраться к тому, что я давал интервью западным сми и отстаивал там интересы России и защищал Владимира Путина”, - говорится в его последней публикации.

Примечательно, что вскоре после объявления Маркова иноагентом правительство России отчиталось об успешном контакте Москвы и Баку - в Астрахани сегодня прошло заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном, которое совместно провели вице-премьеры РФ и Азербайджана Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев.

25 декабря 2024 года в аэропорту казахстанского города Актау разбился самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, погибли 38 человек. Азербайджанский Минтранс заявил, что самолет был поврежден в воздушном пространстве России в результате внешнего воздействия. 29 декабря Ильхам Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета.

На заседании с участием профильных структур двух стран был подписан протокол, подтверждающий планы выполнить запланированные годом ранее в Баку мероприятия по развитию экономического сотрудничества до 2026 года. Стороны “подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога, направленного на укрепление российско-азербайджанских отношений по всем направлениям”, говорится в сообщении на официальном сайте правительства РФ.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после авиакатастрофы, говорится в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL". Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. После задержания руководителей "Sputnik Азербайджан" ряд Z-блогеров опубликовал антиазербайджанские посты с призывами "ответить ассиметрично и жестко", "бить по Азербайджану из крупных стволов", "возбудить уголовное дело по фактам "неизбирательного геноцида русского населения Азербайджанской ССР в 1990-1993 годах", говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.