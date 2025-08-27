×

Кавказский узел

17:44, 27 августа 2025

Брат убитых в Екатеринбурге азербайджанцев опроверг данные о надругательстве

Гусейн и Зияддин Сафаровы. Фото: azertag.az https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гусейн и Зияддин Сафаровы подверглись пыткам и были убиты, но надругательства над их телами не было, заявил их брат.

Как писал "Кавказский узел", официальный Баку не раскрыл все подробности о травмах на телах братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых, умерших после спецоперации силовиков в Екатеринбурге, утверждают источники, заявившие, что имело место надругательство над убитыми. 8 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ.

У силовиков в разных российских регионах возникли претензии к этническим азербайджанцам, в том числе с российским гражданством. Одновременно проживающие в Азербайджане россияне и туристы пожаловались на визиты силовиков и требования явиться в миграционные службы. Давление на выходцев из Азербайджана в России, включая ряд случаев лишения гражданства, стало признаком инспирированной сверху кампании.

Брат убитых в Екатеринбурге Гусейна и Зияддина Сафаровых — Сейфеддин Сафаров — опроверг  публикации о том, что у них были отрезаны половые органы.по его словам,  эти утверждения — ложь, а снимки с экспертизы были частично закрыты исключительно по этическим соображениям. По его словам, братья подверглись жестоким пыткам и были зверски убиты, искажать факты ради сенсации недопустимо, передает Minval.Az

"Я был там от начала до конца вместе с генеральным директором Судебно-медицинской экспертизы Адалятом Муаллимом, другими сотрудниками и следственной группой, когда моих братьев осматривали. Я благодарен, что для этого были созданы условия. Да, моих братьев избивали, наносили смертельные, страшные удары и пытали электрическим током. Следы этих жестоких ударов и жестоких пыток отчётливо видны на распространённых фотографиях. Просто, когда фотографии были опубликованы, паховая область была прикрыта… По этическим причинам", - привело его слова Musavat

Сейфеддин Сафаров сообщил, что дети его братьев направили письменный протест в издание,распространившее информацию о надругательстве, потребовав опровержения  информации, говорится в публикации.

Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Автор: "Кавказский узел"

