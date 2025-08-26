×

19:52, 26 августа 2025

Журналисты узнали о надругательстве над убитыми на Урале азербайджанцами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Официальный Баку не раскрыл все подробности о травмах на телах братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых, умерших после спецоперации силовиков в Екатеринбурге, утверждают источники. 

Как писал "Кавказский узел", 28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ.

У силовиков в разных российских регионах возникли претензии к этническим азербайджанцам, в том числе с российским гражданством. Одновременно проживающие в Азербайджане россияне и туристы пожаловались на визиты силовиков и требования явиться в миграционные службы. Давление на выходцев из Азербайджана в России, включая ряд случаев лишения гражданства, стало признаком инспирированной сверху кампании.

У Гусейна и Зияддина Сафаровых, которые подверглись пыткам после задержания российскими силовиками, были отрезаны гениталии, сообщило одно из изданий со ссылкой на два независимых друг от друга источника. 

Один из источник, по утверждению журналистов, близок к российским властям, второй - общественный деятель из Азербайджана, который знаком с делом Сафаровых. Азербайджанский источник уточнил, что некоторые подробности издевательств над Сафаровыми официальный Баку не разглашал “из соображений престижа”. 

Журналистам не удалось выяснить, были ли эти повреждения нанесены Сафаровым при жизни или посмертно. 

Официальное заключение экспертизы в Баку говорит о ссадинах “на внутренней поверхности бедра” и кровоподтеках и повреждениях “в области половых органов”, не уточняя характер повреждений. Вместе с тем та же экспертиза установила, что "ни один из братьев не получил ранений от острых или огнестрельных предметов, все повреждения были нанесены тупыми предметами". Выдержки из экспертных заключений и фотографии тел Сафаровых, переданных российской стороной Баку, публиковало 1 июля издание Minval. 

На снимках, опубликованных изданием, нельзя рассмотреть повреждения в паховой области, однако видно множество других повреждений - травмы и гематомы есть практически на всех частях тела, у одного из братьев видна обширная темная гематома на задней стороне бедер и ягодицах.

Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Автор: "Кавказский узел"

