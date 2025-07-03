×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:32, 3 июля 2025

Силовики заинтересовались легальностью пребывания россиян в Азербайджане

Задержание россиян в Азербайджане. Скриншот фото Caliber.Az от 01.07.25, https://caliber.az/en/post/azerbaijani-police-detain-russian-citizens-suspected-of-drug-trafficking

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Азербайджане проводят ночные рейды по местам проживания релокантов из России, а также требуют явиться в миграционные службы. 

Как писал "Кавказский узел", проживающие в Азербайджане россияне и туристы пожаловались на визиты силовиков, некоторые из них заявили о применении насилия, сообщило посольство России в Азербайджане. 

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ. 30 июня азербайджанские силовики провели обыск в офисе российского агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали двух человек, назвав их агентами российских спецслужб. 1 июля МВД отчиталось, что двое сотрудников арестованы, еще пятеро сотрудников агентства с гражданством Азербайджана, которые преследуются по делам о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, отпущены под подписку о невыезде. Кроме того, 1 июля суд арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях. 

Эмигранты из России, проживающие в Азербайджане, сообщили о ночных рейдах в своих домах и пространствах, созданных российской диаспорой. Полицейские проводят допросы с применением силы и спецсредств, проверяя легальность нахождения в стране и составляя списки россиян, сообщил сегодня правозащитный проект "Ковчег".

Кроме того, людей вызывают в миграционные службы — иногда поздно вечером и без возможности отложить визит, говорится в сообщении в Telegram-канале проекта.

По словам его авторов, есть письменные свидетельства этих обращений, но имена авторов и названия мест не раскрываются из соображений безопасности. 

Правозащитники призвали живущих в Азербайджане россиян сделать копии всех важных документов, передать их знакомым и загрузить в облачное хранилище, всегда носить с собой документы, подтверждающие легальность пребывания в стране.

При этом российские силовики сообщили о выдворении двух семей граждан Азербайджана, подростки из которых стали участниками драки в Санкт-Петербурге.

2 июля стало известно, что правоохранительные органы выдворят из России участника подросткового конфликта в Невском районе Санкт-Петербурга — 15-летнего гражданина Азербайджана, сообщило РБК со ссылкой на пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, он будет выслан на родину с семьей.

Ранее полиция задержала 13-летнего гражданина Азербайджана вместе с членами его семьи — родителями, братом и сестрой. По данным ГУ МВД, 30 июня у него возник конфликт с 16-летним жителем Невского района, который они решили разрешить при очной встрече. Однако подросток пришел на встречу с друзьями и избил оппонента. Потерпевший со следами побоев был госпитализирован. Через несколько дней полиция сообщила о выдворении 13-летнего подростка с семьей в Азербайджан, говорится в публикации.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Сворачивание связей России и Азербайджана ставит под угрозу намерение России развивать транспортный коридор "Север-Юг" и передавать электроэнергию в Иран, заявили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

 

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
18:32, 3 июля 2025
Пять сотрудников Sputnik Азербайджан отпущены под подписку о невыезде
Азер Гасымлы. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/politolog-azer-gasymly-ostavlen-pod-strazhej/?tztc=1
09:46, 3 июля 2025
Бакинский суд решил рассмотреть дело обвиненного в вымогательстве политолога Гасымлы 
Хвостовая часть самолета Баку-Грозный. Фото из отчета Минтранса Казахстана.
07:51, 3 июля 2025
МИД Азербайджана и России обменялись нотами протеста
Флаги России и Азербайджана. Скриншот фото https://национальныепроекты.рф/news/volgogradskuyu-oblast-posetila-delegatsiya-iz-azerbaydzhana/.
00:23, 3 июля 2025
Российские политологи оценили шансы на улучшение взаимоотношений Москвы и Баку
Камал Сафаров в суде. Стоп-кадр видео "Коммерсант Урал" от 02.07.25, https://t.me/kommersantural/14577.
20:26, 2 июля 2025
Число арестованных в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана достигло восьми
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
08:27, 4 мая 2025
Ветер с Апшерона
4 причины отказаться от участия в московском параде
Все блоги
Справочник
Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Сыновья Кадырова. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о свадьбах сыновей Кадырова

Блогеры
Фото
07:37, 2 июля 2025
Ветер с Апшерона
3
Шкалы враждебности
Фото
07:30, 27 июня 2025
Ветер с Апшерона
Пост о нравах отечественных туристов
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
21:51, 19 июня 2025
Ветер с Апшерона
Низвержение авторитетов
Фото
19:45, 15 июня 2025
Ветер с Апшерона
10
Атомная ИРИ нам не нужна
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Заседание парламента Армении. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/parlament-armenii-prinyal-v-pervom-chtenii-proekt-o-nacionalizacii-elsetej/
03 июля 2025, 13:38
Парламент Армении принял закон для национализации компании Карапетяна

Самвел Карапетян. Фото: https://minval.az/news/124470707
03 июля 2025, 06:52
Следком Армении назвал причину обысков в компании Карапетяна

Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
02 июля 2025, 17:27
Туристы из России пожаловались на насилие в Азербайджане

Школьный класс. Фото: tehsil.gov.az / Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
02 июля 2025, 15:15
Минобразования Азербайджана отреагировало на информацию о закрытии русских школ

Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Показать больше