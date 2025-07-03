Силовики заинтересовались легальностью пребывания россиян в Азербайджане

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Силовики в Азербайджане проводят ночные рейды по местам проживания релокантов из России, а также требуют явиться в миграционные службы.

Как писал "Кавказский узел", проживающие в Азербайджане россияне и туристы пожаловались на визиты силовиков, некоторые из них заявили о применении насилия, сообщило посольство России в Азербайджане.

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ. 30 июня азербайджанские силовики провели обыск в офисе российского агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали двух человек, назвав их агентами российских спецслужб. 1 июля МВД отчиталось, что двое сотрудников арестованы, еще пятеро сотрудников агентства с гражданством Азербайджана, которые преследуются по делам о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, отпущены под подписку о невыезде. Кроме того, 1 июля суд арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях.

Эмигранты из России, проживающие в Азербайджане, сообщили о ночных рейдах в своих домах и пространствах, созданных российской диаспорой. Полицейские проводят допросы с применением силы и спецсредств, проверяя легальность нахождения в стране и составляя списки россиян, сообщил сегодня правозащитный проект "Ковчег".

Кроме того, людей вызывают в миграционные службы — иногда поздно вечером и без возможности отложить визит, говорится в сообщении в Telegram-канале проекта.

По словам его авторов, есть письменные свидетельства этих обращений, но имена авторов и названия мест не раскрываются из соображений безопасности.

Правозащитники призвали живущих в Азербайджане россиян сделать копии всех важных документов, передать их знакомым и загрузить в облачное хранилище, всегда носить с собой документы, подтверждающие легальность пребывания в стране.

При этом российские силовики сообщили о выдворении двух семей граждан Азербайджана, подростки из которых стали участниками драки в Санкт-Петербурге.

2 июля стало известно, что правоохранительные органы выдворят из России участника подросткового конфликта в Невском районе Санкт-Петербурга — 15-летнего гражданина Азербайджана, сообщило РБК со ссылкой на пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, он будет выслан на родину с семьей.

Ранее полиция задержала 13-летнего гражданина Азербайджана вместе с членами его семьи — родителями, братом и сестрой. По данным ГУ МВД, 30 июня у него возник конфликт с 16-летним жителем Невского района, который они решили разрешить при очной встрече. Однако подросток пришел на встречу с друзьями и избил оппонента. Потерпевший со следами побоев был госпитализирован. Через несколько дней полиция сообщила о выдворении 13-летнего подростка с семьей в Азербайджан, говорится в публикации.

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