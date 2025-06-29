Парламентарии Азербайджана отказались от визита в Москву

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Делегация парламента Азербайджана в связи с действиями силовиков против азербайджанцев в Екатеринбурге отказалась от участия в межпарламентской ассамблее, которая должна пройти в Москве.

Как писал "Кавказский узел", 28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге, и наказать виновных. На фоне инцидента отменен визит в Азербайджан вице-премьера России Алексея Оверчука. Азербайджанская сторона в связи с событиями в Екатеринбурге сочла нецелесообразным визит Оверчука или любого другого официального лица России в страну. Также в Азербайджане отменены концерты, фестивали и спектакли с участием российской стороны

По версии СКР, в Свердловской области пресечена деятельность "этнической преступной группы", подозреваемой в убийствах и покушениях на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах. О раненых и погибших ведомство не сообщило. По данным издания E1.ru, один из главных подозреваемых, немолодой мужчина, скончался от сердечного приступа, когда к нему ворвались силовики. Мужчине вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось.

Парламентская делегация Азербайджана во главе с первым заместителем председателя парламента Али Ахмедовым не будет участвовать в 23-м заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и РФ, которое должно было состояться в Москве, сообщило APA.

Причиной отмены визита являются действия правоохранительных органов Российской Федерации против азербайджанцев в Екатеринбурге без суда и следствия, а также систематический характер подобных случаев в последнее время, говорится в публикации.

С заявлением выступила и русская община Азербайджана. "Русская община Азербайджана выражает глубокие соболезнования семьям погибших и серьезную обеспокоенность по поводу произошедшего. Мы решительно осуждаем любые противоправные и несоразмерные действия со стороны должностных лиц, особенно если они приводят к гибели людей. Борьба с преступностью — важная задача, но она должна вестись строго в рамках закона, с соблюдением прав и достоинства каждого. Применение силы, приводящее к человеческим жертвам, недопустимо в правовом государстве. На фоне событий в Екатеринбурге особенно тревожно, что из-за безответственных действий отдельных представителей власти страдают отношения между государствами, связанными союзническими и дружескими узами. Мы категорически против стигматизации этнических групп под предлогом борьбы с преступностью. Подмена понятий и использование термина "этнопреступность" — опасный прецедент, подрывающий основы равенства и межнационального доверия", - процитировало заявление Report.

Его авторы напомнили, что после катастрофы в Актау, где потерпел крушение пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявший рейс из Баку в Грозный, до сих пор от официальных структур России не последовало ни извинений, ни внятных объяснений. "Такое молчание воспринимается как пренебрежение к человеческой жизни и достоинству граждан дружественного государства. Русская община Азербайджана призывает к объективному и прозрачному расследованию произошедшего в Екатеринбурге", - отмечается в заявлении.

Напомним, отношения Москвы и Баку в заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

В феврале по требованию МИД Азербайджана была прекращена деятельность "Русского дома" в Баку, затем было ликвидировано представительство медиагруппы "Россия сегодня".

20 февраля подверглись масштабной кибератаке ведущие СМИ Азербайджана. Атака была организована российской кибершпионской группой, заявили в Баку.

В мае депутат парламента Азербайджана от правящей партии Азер Бадамов, направлявшийся в составе азербайджанской делегации в Астраханскую область, был задержан в московском аэропорту и депортирован.

Такое решение было принято после его резких высказываний в адрес депутата Госдумы России Николая Валуева. МИД Азербайджана потребовал объяснений от России, а сам объявил Валуева персоной нон грата.