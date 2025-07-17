Источники сообщили о розыске главы азербайджанской диаспоры Урала

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики разыскивают главу организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шыхлински в связи с делом о применении насилия к силовику, по которому уже арестован его сын, адвокат Мутвалы Шыхлински.

Как писал "Кавказский узел", глава организации "Азербайджан-Урал" Шахин Шыхлински (также упоминался в СМИ как Шихлинский и Шыхлинский, - прим. "Кавказского узла") вечером 1 июля был задержан силовиками в Екатеринбурге. По словам сына, его увезли на допрос в СК в статусе свидетеля. Ночью силовики отпустили задержанного, допросив его по делу Сафаровых. 16 июля суд арестовал сына Шахина Шыхлински по обвинению в насилии над силовиком: в день задержания Шыхлински-старшего его сын Мутвалы Шыхлински был за рулем "Геленвагена" и сбил одного из бойцов спецназа. Сам Мутвалы отвергает обвинения.

Силовики 17 июля провели обыск в екатеринбургской квартире Шахина Шыхлински и объявили его самого в розыск, сообщило со ссылкой на информированные источники издание URA.RU.

Один из источников связал розыск Шыхлински-старшего с делом о наезде на силовика, по которому днем ранее был арестован его сын Мутвалы: предполагается, что "именно Шахин дал команду своему сыну сдавать назад". Другой источник предположил, что глава азербайджанской диаспоры Урала может находиться в Москве и "прятаться в отеле, который находится в здании посольства Азербайджана".

Информацию о розыске Шыхлински-старшего подтвердил общественный деятель Видади Мустафаев. По информации источников, Шыхлински перестал выходить на связь еще 7 июля. "Трубку он не берет и на связь не выходит, поэтому его объявили в розыск. Это стандартная процедура", - цитирует слова Мустафаева издание E1.

Подтвердить данные о розыске Шыхлински через официальный сайт МВД России "Кавказскому узлу" не удалось, в открытой базе карточка розыска Шыхлински по состоянию на 23.01 мск 17 июля не обнаруживается.

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ. О дипломатическом кризисе, возникшем между Москвой и Баку после этих событий, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

На фоне дипломатического кризиса между Москвой и Баку у силовиков в разных российских регионах возникли претензии к этническим азербайджанцам, в том числе с российским гражданством. Одновременно проживающие в Азербайджане россияне и туристы пожаловались на визиты силовиков и требования явиться в миграционные службы.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.